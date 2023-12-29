https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/krupnuyu-mayning-fermu-obnaruzhili-v-ochamchyrskom-rayone-1049691283.html

Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

Крупную майнинг-ферму обнаружили в Очамчырском районе

СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Крупную майнин-ферму обнаружили в селе Акуаска Очамчырского района, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T19:25+0300

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в абхазии

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СУХУМ, 29 дек - Sputnik. Крупную майнин-ферму обнаружили в селе Акуаска Очамчырского района, сообщили в пресс-службе МВД Абхазии. Сотрудники отдела внутренних дел по Очамчырскому району совместно с представителями Госстандарта республики, "Черноморэнерго" и сотрудниками таможенного комитета Абхазии изъяли 56 аппаратов в специально оборудованном помещении. Владельцем оказался Демур Иванба. Изъятое оборудование помещено на склад Госстандарта.

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