https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kvarchiya-bratskiy-soyuz-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-poddaetsya-manipulyatsiyam-zapadnykh-npo-1049688477.html

Кварчия: братский союз между Абхазией и Россией не поддается манипуляциям западных НПО

Кварчия: братский союз между Абхазией и Россией не поддается манипуляциям западных НПО

Стратегия "коллективного Запада" и Грузии, которую именуют "Вовлечение без признания", бесперспективна, и в Абхазии не допустят ее реализации, заявил глава... 29.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-29T15:40+0300

2023-12-29T15:40+0300

2023-12-29T16:09+0300

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СУХУМ, 29 дек † Sputnik. Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям западных НПО, заявил руководитель администрации президента Абесалом Кварчия. Кварчия прокомментировал реакцию Госдепартамента США и грузинских властей на решение Парламента Абхазии о ратификации Соглашения по передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России. По словам руководителя Администрации президента, с начала 2022 года США через USAID и UNDP финансировали кампании в Абхазии, целью которых было создание информационных и общественно-политических условий для провала ратификации, хаотизации общества."Мы не приемлем факты вмешательства "коллективного Запада" в дела нашего суверенного государства, попытки повлиять на выработку и принятие решений в сфере внешней и внутренней политики", – подчеркнул Кварчия.Он добавил, что деятельность НПО в Абхазии будет гармонизирована с национальными интересами. Любые попытки манипуляции и создания условий для "цветной революции", заявил Кварчия, будут пресекаться в соответствии с законодательством Абхазии."Тем, кто наивно полагает, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией можно разрушить, сообщаем – ничего у вас не получится", – заключил глава Администрации президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/aslan-bzhaniya-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-pitsundy-rossii-1049636685.html

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