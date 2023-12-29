https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/kvarchiya-bratskiy-soyuz-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ne-poddaetsya-manipulyatsiyam-zapadnykh-npo-1049688477.html
Кварчия: братский союз между Абхазией и Россией не поддается манипуляциям западных НПО
Кварчия: братский союз между Абхазией и Россией не поддается манипуляциям западных НПО
Стратегия "коллективного Запада" и Грузии, которую именуют "Вовлечение без признания", бесперспективна, и в Абхазии не допустят ее реализации, заявил глава... 29.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-29T15:40+0300
2023-12-29T15:40+0300
2023-12-29T16:09+0300
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СУХУМ, 29 дек † Sputnik. Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям западных НПО, заявил руководитель администрации президента Абесалом Кварчия. Кварчия прокомментировал реакцию Госдепартамента США и грузинских властей на решение Парламента Абхазии о ратификации Соглашения по передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России. По словам руководителя Администрации президента, с начала 2022 года США через USAID и UNDP финансировали кампании в Абхазии, целью которых было создание информационных и общественно-политических условий для провала ратификации, хаотизации общества."Мы не приемлем факты вмешательства "коллективного Запада" в дела нашего суверенного государства, попытки повлиять на выработку и принятие решений в сфере внешней и внутренней политики", – подчеркнул Кварчия.Он добавил, что деятельность НПО в Абхазии будет гармонизирована с национальными интересами. Любые попытки манипуляции и создания условий для "цветной революции", заявил Кварчия, будут пресекаться в соответствии с законодательством Абхазии."Тем, кто наивно полагает, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией можно разрушить, сообщаем – ничего у вас не получится", – заключил глава Администрации президента.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/aslan-bzhaniya-ratifitsiroval-soglashenie-o-peredache-obektov-na-territorii-pitsundy-rossii-1049636685.html
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абхазия, аслан бжания, грузия, сша, политика
Кварчия: братский союз между Абхазией и Россией не поддается манипуляциям западных НПО
15:40 29.12.2023 (обновлено: 16:09 29.12.2023)
Стратегия "коллективного Запада" и Грузии, которую именуют "Вовлечение без признания", бесперспективна, и в Абхазии не допустят ее реализации, заявил глава Администрации президента.
СУХУМ, 29 дек † Sputnik
. Братский союз между Абхазией и Россией базируется на взаимоуважительном межгосударственном диалоге и многовековой дружбе народов, он не поддается ревизии и манипуляциям западных НПО, заявил
руководитель администрации президента Абесалом Кварчия.
Кварчия прокомментировал реакцию Госдепартамента США и грузинских властей на решение Парламента Абхазии о ратификации Соглашения по передаче объектов на территории госдачи "Пицунда" России.
Представитель Госдепартамента заявил, что "Соединенные Штаты осуждают незаконные попытки передать России земли на оккупированной территории Грузии в Абхазии. Продолжающаяся оккупация Россией 20% территории Грузии подрывает суверенитет и территориальную целостность Грузии". А президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что она "решительно осуждает очередной факт захвата русскими грузинских земель и политику ползучей аннексии".
По словам руководителя Администрации президента, с начала 2022 года США через USAID и UNDP финансировали кампании в Абхазии, целью которых было создание информационных и общественно-политических условий для провала ратификации, хаотизации общества.
"Мы не приемлем факты вмешательства "коллективного Запада" в дела нашего суверенного государства, попытки повлиять на выработку и принятие решений в сфере внешней и внутренней политики", – подчеркнул Кварчия.
Он добавил, что деятельность НПО в Абхазии будет гармонизирована с национальными интересами. Любые попытки манипуляции и создания условий для "цветной революции", заявил Кварчия, будут пресекаться в соответствии с законодательством Абхазии.
"Тем, кто наивно полагает, что отношения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией можно разрушить, сообщаем – ничего у вас не получится", – заключил глава Администрации президента.