https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/chislo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-vyroslo-do-18-1049702196.html
Число погибших при атаке на Белгород выросло до 18
Число погибших при атаке на Белгород выросло до 18
Минобороны России ранее подчеркнуло, что удары были нанесены для того, чтобы отвлечь внимание от поражений украинской армии на фронте, а также чтобы... 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T23:19+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Количество погибших при атаке киевского режима на Белгород увеличилось до 18 человек, сообщает МЧС России.Ранее Министерство обороны России сообщало, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire"."Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. В городе работают следователи, эксперты и криминалисты из центрального аппарата ведомства, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/minoborony-rossii-udary-po-belgorodu-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1049700479.html
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новости, россия, украина, мчс россии
новости, россия, украина, мчс россии
Число погибших при атаке на Белгород выросло до 18
Минобороны России ранее подчеркнуло, что удары были нанесены для того, чтобы отвлечь внимание от поражений украинской армии на фронте, а также чтобы спровоцировать Москву на ответные действия.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik
. Количество погибших при атаке киевского режима на Белгород увеличилось до 18 человек, сообщает
МЧС России.
"В Белгороде количество погибших увеличилось до 18 человек, пострадали 111 жителей. Сегодня произошел массированный обстрел со стороны ВСУ объектов гражданской инфраструктуры города", - говорится в публикации.
Ранее Министерство обороны России сообщало, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire".
"Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. В городе работают следователи, эксперты и криминалисты из центрального аппарата ведомства, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.