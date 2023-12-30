https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/minoborony-rossii-udary-po-belgorodu-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1049700479.html
Минобороны России: удары по Белгороду не останутся безнаказанными
Минобороны России: удары по Белгороду не останутся безнаказанными
В результате атаки ВСУ погибли 12 человек и двое детей, еще 108 жителей города пострадали. 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T21:10+0300
2023-12-30T21:10+0300
2023-12-30T21:10+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Украинские удары по Белгороду не останутся безнаказанными, заявили в Министерстве обороны России."Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - говорится в публикации.Ведомство сообщило, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire"."Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу. По последним данным, в результате атаки погибли 14 человек, в том числе, двое детей, пострадали 108 мирных жителей. Подчеркивается, что в случае прямого ракетного удара последствия были бы гораздо тяжелее. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. В городе работают следователи, эксперты и криминалисты из центрального аппарата ведомства, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить виновных, в том числе тех, кто отдавал преступные приказы.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/desyat-chelovek-pogibli-v-rezultate-ukrainskoy-ataki-na-belgorod-1049697750.html
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новости, россия, министерство обороны рф
новости, россия, министерство обороны рф
Минобороны России: удары по Белгороду не останутся безнаказанными
В результате атаки ВСУ погибли 12 человек и двое детей, еще 108 жителей города пострадали.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Украинские удары по Белгороду не останутся безнаказанными, заявили
в Министерстве обороны России.
Подчеркивается, что удары были нанесены для того, чтобы отвлечь внимание от поражений украинской армии на фронте, а также чтобы спровоцировать Москву на ответные действия.
"Подчеркиваем, что Вооруженные силы России работают только по военным объектам и непосредственно связанной с ними инфраструктуре. Будем действовать так и дальше. Это преступление не останется безнаказанным", - говорится в публикации.
Ведомство сообщило, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire".
"Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.
По последним данным, в результате атаки погибли 14 человек, в том числе, двое детей, пострадали 108 мирных жителей. Подчеркивается, что в случае прямого ракетного удара последствия были бы гораздо тяжелее.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества. В городе работают следователи, эксперты и криминалисты из центрального аппарата ведомства, они устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил установить виновных, в том числе тех, кто отдавал преступные приказы.