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Мишустин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
Мишустин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с наступающими праздниками - Новым годом... 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T16:36+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. "Рассчитываю, что в новом году наше многоплановое взаимодействие будет по всему спектру направлений, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективах инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте.Мишустин пожелал Аслану Бжания здоровья, счастья и успехов, а народу Абхазии - благополучия и процветания.С наступающими праздниками президента Абхазии поздравил и зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил последовательную работу двух стран по развитию двусторонних отношений и выразил надежду на то, что и в наступающем году совместные усилия помогут решать задачи по укреплению безопасности и поддержанию мира в регионе.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1049689752.html
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абхазия, россия, аслан бжания, новости, михаил мишустин
СУХУМ, 30 дек - Sputnik
. Председатель правительства России Михаил Мишустин поздравил президента Абхазии Аслана Бжания с наступающими праздниками - Новым годом и Рождеством. Об этом сообщает
пресс-служба главы государства.
Мишустин отметил, что в уходящем 2023 году отношения между двумя странами, основанные на принципах дружбы, союзничества и стратегического партнерства, поступательно развивались, сотрудничество укреплялось, реализовывались совместные проекты.
"Рассчитываю, что в новом году наше многоплановое взаимодействие будет по всему спектру направлений, обеспечивая благоприятные условия для запуска новых перспективах инициатив. Это в полной мере отвечает интересам Российской Федерации и Республики Абхазия", - говорится в тексте.
Мишустин пожелал Аслану Бжания здоровья, счастья и успехов, а народу Абхазии - благополучия и процветания.
С наступающими праздниками президента Абхазии поздравил и зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. Он отметил последовательную работу двух стран по развитию двусторонних отношений и выразил надежду на то, что и в наступающем году совместные усилия помогут решать задачи по укреплению безопасности и поддержанию мира в регионе.