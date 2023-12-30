https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/troikh-grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1049698318.html

Троих граждан Узбекистана задержали в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков

Троих граждан Узбекистана задержали в Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков

В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела, по решению суда они заключены под стражу. 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T19:06+0300

2023-12-30T19:06+0300

2023-12-30T19:06+0300

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Сотрудники МВД Абхазии задержали троих граждан Узбекистана, подозреваемых в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Он указал на места тайных закладок - у железнодорожного полотна и в проулке за остановкой общественного транспорта сотрудники правоохранительных органов обнаружили еще шесть свертков. Общая масса запрещенного вещества, изъятого у Бозорова, составила 7,2 грамма. 24-летняя Гуллакхон Тошпулатова была задержана в Сухуме. В ходе личного досмотра она выдала пакет, в котором хранила 22 готовых к сбыту свертка с метадоном. Сотрудники МВД установили, что задержанная распространяла наркотики в Сухуме путем тайных закладок. Тайное место обнаружили в одной из пятиэтажек на улице Адлейба - там изъяли 33 свертка с метадоном. Общая масса изъятого вещества составила 41,65 грамма. Также в селе Эшера с поличным был задержан 23-летний Акмалджон Адбуллаев. При личном досмотре в кармане его куртки обнаружили и изъяли пакет с 56 подготовленными к сбыту свертками с метадоном. Уточняется, что Абдуллаев сделал закладку в укромном месте у республиканской трассы в селе Гумиста. Еще пять свертков, которые спрятал подозреваемый, изъяли в Гагре. Кроме того, по месту временного проживания задержанного была обнаружена мужская сумка - в ней хранилось 16 свертков. Общая масса изъятого вещества составила 22 грамма. Возбуждены уголовные дела. Все подозреваемые находятся под стражей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/zhitelya-sverdlovskoy-oblasti-zaderzhali-za-sbyt-narkotikov-v-osobo-krupnom-razmere-1049681438.html

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