https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/ukrainskiy-kater-byl-unichtozhen-v-chernom-more-1049694002.html
Украинский катер был уничтожен в Черном море
Украинский катер был уничтожен в Черном море
На территории Крыма и Севастополя действует желтый уровень террористической опасности. 30.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-30T11:03+0300
2023-12-30T11:03+0300
2023-12-30T11:03+0300
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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские войска утром 30 декабря уничтожили украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря была пресечена массовая атака Киева на объекты на российской территории. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-mi-8-v-dnr-1049648109.html
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министерство обороны рф, новости, крым, россия, украина, черноморский флот
министерство обороны рф, новости, крым, россия, украина, черноморский флот
Украинский катер был уничтожен в Черном море
На территории Крыма и Севастополя действует желтый уровень террористической опасности.
СУХУМ, 30 дек - Sputnik.
Российские войска утром 30 декабря уничтожили украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает
Минобороны России.
"30 декабря около 10.00 мск в северо-западной части акватории Черного моря был обнаружен, следовавший в направлении Крымского полуострова, безэкипажный катер ВМС Украины. Обнаруженная цель была уничтожена из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота", - говорится в публикации.
Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря была пресечена массовая атака Киева на объекты на российской территории.
Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.