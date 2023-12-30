https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/ukrainskiy-kater-byl-unichtozhen-v-chernom-more-1049694002.html

Украинский катер был уничтожен в Черном море

Украинский катер был уничтожен в Черном море

На территории Крыма и Севастополя действует желтый уровень террористической опасности. 30.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-30T11:03+0300

2023-12-30T11:03+0300

2023-12-30T11:03+0300

военная спецоперация рф в донбассе

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СУХУМ, 30 дек - Sputnik. Российские войска утром 30 декабря уничтожили украинский безэкипажный катер, следовавший в направлении Крымского полуострова. Об этом сообщает Минобороны России.Кроме того, в ночь с 29 на 30 декабря была пресечена массовая атака Киева на объекты на российской территории. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили 32 украинских дрона над Брянской, Орловской, Курской и Московской областями.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/sredstva-pvo-rossii-sbili-ukrainskiy-mi-8-v-dnr-1049648109.html

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министерство обороны рф, новости, крым, россия, украина, черноморский флот