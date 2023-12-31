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Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством
Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила... 31.12.2023, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета.Он добавил, что в Абхазии высоко ценят внимательность к проблемам и нуждам Абхазии, которую проявил президент России во время встречи с Бжания в октябре 2023 года. Глава государства также выразил уверенность, что их совместная работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в укреплении регионального мира, стабильности и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1049689752.html
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аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия, новый год
аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия, новый год

Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством

13:25 31.12.2023 (обновлено: 13:42 31.12.2023)
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин поговорил по телефону с Никитой Мирошниченко
Президент РФ В. Путин поговорил по телефону с Никитой Мирошниченко - Sputnik Абхазия, 1920, 31.12.2023
© Sputnik / Гавриил Григоров/POOL
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета.

"Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений. Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписаны важнейшие соглашения, направленные на последовательное развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей", - отметил президент.

Он добавил, что в Абхазии высоко ценят внимательность к проблемам и нуждам Абхазии, которую проявил президент России во время встречи с Бжания в октябре 2023 года.
Глава государства также выразил уверенность, что их совместная работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в укреплении регионального мира, стабильности и благополучия.
Президент РФ В. Путин вручил Героям России медали Золотая Звезда - Sputnik Абхазия, 1920, 29.12.2023
В Абхазии
Путин поздравил Бжания с наступающим Новым годом
29 декабря, 16:50
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