https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/bzhaniya-pozdravil-putina-s-nastupayuschim-novym-godom-i-rozhdestvom-1049705652.html
Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством
Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила... 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T13:25+0300
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новый год
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета.Он добавил, что в Абхазии высоко ценят внимательность к проблемам и нуждам Абхазии, которую проявил президент России во время встречи с Бжания в октябре 2023 года. Глава государства также выразил уверенность, что их совместная работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в укреплении регионального мира, стабильности и благополучия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1049689752.html
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аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия, новый год
аслан бжания, владимир путин, россия, абхазия, новый год
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства.
Бжания подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета.
"Уходящий год был ознаменован поступательным развитием абхазо-российских отношений. Республикой Абхазия и Российской Федерацией подписаны важнейшие соглашения, направленные на последовательное развитие и укрепление двусторонних социально-экономических связей", - отметил президент.
Он добавил, что в Абхазии высоко ценят внимательность к проблемам и нуждам Абхазии, которую проявил президент России во время встречи с Бжания в октябре 2023 года.
Глава государства также выразил уверенность, что их совместная работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в укреплении регионального мира, стабильности и благополучия.