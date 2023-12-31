https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/bzhaniya-pozdravil-putina-s-nastupayuschim-novym-godom-i-rozhdestvom-1049705652.html

Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством

Бжания поздравил Путина с наступающим Новым годом и Рождеством

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила... 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T13:25+0300

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в абхазии

аслан бжания

владимир путин

россия

абхазия

новый год

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил российского лидера Владимира Путина с наступающим Новым годом и Рождеством, сообщила пресс-служба главы государства. Бжания подчеркнул, что Россия встречает 2024 год под руководством Путина в статусе сильного государства, определяющего новый формат мироустройства, построенного на принципах справедливости, взаимного уважения и суверенитета.Он добавил, что в Абхазии высоко ценят внимательность к проблемам и нуждам Абхазии, которую проявил президент России во время встречи с Бжания в октябре 2023 года. Глава государства также выразил уверенность, что их совместная работа обеспечит дальнейшее развитие двусторонних отношений в укреплении регионального мира, стабильности и благополучия.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/putin-pozdravil-bzhaniya-s-nastupayuschim-novym-godom-1049689752.html

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