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МИД России заявил о причастности Запада к теракту в Белгороде
МИД России заявил о причастности Запада к теракту в Белгороде
По последним данным, в результате атаки по Белгороду погибли 18 человек, в том числе, дети, пострадали 111 мирных жителей. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T00:14+0300
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел России заявило о причастности ряда западных стран к обстрелу центральной части Белгорода. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. В публикации подчеркивается, что удар целенаправленно наносился по центру города, по месту с новогодним снежным городском и катком, куда жители приходили отдохнуть с детьми."Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - сообщает МИД. Министерство обороны России сообщало, что удар по Белгороду, в результате которого погибли 18 мирных жителей, был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы получить разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. Чехия отказалась."Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/minoborony-rossii-udary-po-belgorodu-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1049700479.html
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мид рф, новости, украина, россия
мид рф, новости, украина, россия
МИД России заявил о причастности Запада к теракту в Белгороде
По последним данным, в результате атаки по Белгороду погибли 18 человек, в том числе, дети, пострадали 111 мирных жителей.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik.
Министерство иностранных дел России заявило о причастности ряда западных стран к обстрелу центральной части Белгорода. Заявление опубликовано
в официальном Telegram-канале ведомства.
"К организации этого теракта непосредственно причастны британские и американские консультанты, регулярно подстрекающие власти нынешней Украины к совершению кровавых преступлений. Ответственность за него также несут страны Европейского союза, упрямо и безответственно продолжающие накачивать украинскую правящую клику вооружениями", - говорится в тексте.
В публикации подчеркивается, что удар целенаправленно наносился по центру города, по месту с новогодним снежным городском и катком, куда жители приходили отдохнуть с детьми.
"Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - сообщает МИД.
Министерство обороны России сообщало, что удар по Белгороду, в результате которого погибли 18 мирных жителей, был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы получить разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. Чехия отказалась.
"Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.