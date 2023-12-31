https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/mid-rossii-zayavil-o-prichastnosti-zapada-k-teraktu-v-belgorode-1049702818.html

МИД России заявил о причастности Запада к теракту в Белгороде

МИД России заявил о причастности Запада к теракту в Белгороде

По последним данным, в результате атаки по Белгороду погибли 18 человек, в том числе, дети, пострадали 111 мирных жителей. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T00:14+0300

2023-12-31T00:14+0300

2023-12-31T00:14+0300

мид рф

новости

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102656/18/1026561846_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_1e9333184162137a5e4a0e77ad563199.jpg

СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Министерство иностранных дел России заявило о причастности ряда западных стран к обстрелу центральной части Белгорода. Заявление опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства. В публикации подчеркивается, что удар целенаправленно наносился по центру города, по месту с новогодним снежным городском и катком, куда жители приходили отдохнуть с детьми."Все организаторы и исполнители этого и других преступлений киевской хунты понесут неотвратимое наказание в соответствии с законом. Теракт в Белгороде также станет предметом разбирательства в Совете Безопасности ООН, в том числе на предмет использования украинскими террористами запрещенных в большинстве стран мира кассетных боеприпасов для нанесения ударов по мирным жителям, а также источников поставок этого смертоносного оружия", - сообщает МИД. Министерство обороны России сообщало, что удар по Белгороду, в результате которого погибли 18 мирных жителей, был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства. Россия потребовала участия постпреда Чехии в заседании СБ ООН, чтобы получить разъяснения в связи с поставками вооружения Киеву. Чехия отказалась."Ольха" и часть снарядов были перехвачены средствами противовоздушной обороны, но некоторые ракетные снаряды и кассетные части сбитых ракет попали по городу.Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту убийства, покушения на убийство, умышленного уничтожения и повреждения чужого имущества.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/minoborony-rossii-udary-po-belgorodu-ne-ostanutsya-beznakazannymi-1049700479.html

украина

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

мид рф, новости, украина, россия