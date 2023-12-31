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Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 января
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 января
Погоду черноморского побережья Абхазии формировать барическое поле повышенного давления. 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T18:30+0300
2023-12-31T18:30+0300
2023-12-31T18:30+0300
в абхазии
погода в абхазии
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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В понедельник, 1 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды 12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.
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MIA „Rosiya Segodnya“
погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 января
Погоду черноморского побережья Абхазии формировать барическое поле повышенного давления.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В понедельник, 1 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.
Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.
Температура морской воды 12°С.
Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха 50-70%.