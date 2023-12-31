https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-ponedelnik-1-yanvarya-1049710104.html

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 января

Прогноз погоды в Абхазии на понедельник 1 января

Погоду черноморского побережья Абхазии формировать барическое поле повышенного давления. 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T18:30+0300

2023-12-31T18:30+0300

2023-12-31T18:30+0300

в абхазии

погода в абхазии

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. В понедельник, 1 января, в Абхазии ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.Атмосферное давление - повышенное, нестабильное.Ветер умеренный и значительный, 3-8 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +1°С до +6°С, днем от +8°С до +13°С.Температура морской воды 12°С.Волнение морской воды умеренное и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха 50-70%.

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погода в абхазии