https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/vozroslo-kolichestvo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-1049703093.html

Возросло количество погибших при атаке на Белгород

Возросло количество погибших при атаке на Белгород

Министерство обороны России сообщило, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном... 31.12.2023, Sputnik Абхазия

2023-12-31T00:57+0300

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СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Количество людей, погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 21, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", - написал он.Повреждения были выявлены в 30 многоэтажках, 344 квартирах, трех домовладениях, нескольких гражданских объектах, в их числе школа, лицей и детский сад, был поврежден 51 автомобиль. Гладков добавил, что работы по оценке ущерба продолжаются.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/mid-rossii-zayavil-o-prichastnosti-zapada-k-teraktu-v-belgorode-1049702818.html

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