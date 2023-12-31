https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/vozroslo-kolichestvo-pogibshikh-pri-atake-na-belgorod-1049703093.html
Возросло количество погибших при атаке на Белгород
Возросло количество погибших при атаке на Белгород
Министерство обороны России сообщило, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном... 31.12.2023, Sputnik Абхазия
2023-12-31T00:57+0300
2023-12-31T00:57+0300
2023-12-31T00:57+0300
новости
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1e/1049699369_0:97:1202:773_1920x0_80_0_0_4b5520437e6849c67ef1b64a92f72fdd.jpg
СУХУМ, 31 дек - Sputnik. Количество людей, погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 21, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", - написал он.Повреждения были выявлены в 30 многоэтажках, 344 квартирах, трех домовладениях, нескольких гражданских объектах, в их числе школа, лицей и детский сад, был поврежден 51 автомобиль. Гладков добавил, что работы по оценке ущерба продолжаются.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/mid-rossii-zayavil-o-prichastnosti-zapada-k-teraktu-v-belgorode-1049702818.html
россия
украина
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e7/0c/1e/1049699369_21:0:1182:871_1920x0_80_0_0_580e7e2ccc387309ae9d687c0890cdb1.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия, украина
Возросло количество погибших при атаке на Белгород
Министерство обороны России сообщило, что неизбирательный комбинированный удар по Белгороду был нанесен двумя ракетами "Ольха" в запрещенном кассетном снаряжении и реактивными снарядами РСЗО "Vampire" чешского производства.
СУХУМ, 31 дек - Sputnik
. Количество людей, погибших при атаке ВСУ на Белгород выросло до 21, сообщил
губернатор области Вячеслав Гладков.
"К большому горю, количество погибших увеличилось до 21 человека, из них трое - это дети. 110 человек получили ранения разной степени тяжести, из них 17 детей. В тяжелом состоянии находится 30 человек. У 63 пострадавших – состояние средней степени тяжести. Амбулаторное лечение проходят 17 человек", - написал он.
Повреждения были выявлены в 30 многоэтажках, 344 квартирах, трех домовладениях, нескольких гражданских объектах, в их числе школа, лицей и детский сад, был поврежден 51 автомобиль. Гладков добавил, что работы по оценке ущерба продолжаются.