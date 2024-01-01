https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/dopolnitelnoe-vremya-sportsmen-goda-abkhazii-bokser-khariton-agrba---1049635520.html

Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба

Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба

О своей победе в Казахстане на турнире "Ночь чемпионов IBA", о том, почему бой был таким значимым для абхазского боксера, а также что дает абхазским... 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T15:03+0300

2024-01-01T15:03+0300

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Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба

О своей победе в Казахстане на турнире "Ночь чемпионов IBA", о том, почему бой был таким значимым для абхазского боксера, а также что дает абхазским спортсменам участие в БРИКС под своим флагом, в эфире радио Sputnik рассказал спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба.Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года.Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба. Он провел в 2023 году пять боев и во всех победил.Харитон – обладатель чемпионских поясов IBF European, WBA Continental и WBA Fedecaribe.Полная версия беседы в аудиофайле выше.

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подкасты, дополнительное время, госкомитет по по молодежной политике абхазии, бокс, аудио