https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/dopolnitelnoe-vremya-sportsmen-goda-abkhazii-bokser-khariton-agrba---1049635520.html
Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба
Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба
О своей победе в Казахстане на турнире "Ночь чемпионов IBA", о том, почему бой был таким значимым для абхазского боксера, а также что дает абхазским... 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T15:03+0300
2024-01-01T15:03+0300
2024-01-01T15:03+0300
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Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба
Дополнительное время: спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба
О своей победе в Казахстане на турнире "Ночь чемпионов IBA", о том, почему бой был таким значимым для абхазского боксера, а также что дает абхазским спортсменам участие в БРИКС под своим флагом, в эфире радио Sputnik рассказал спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба.Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года.Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба. Он провел в 2023 году пять боев и во всех победил.Харитон – обладатель чемпионских поясов IBF European, WBA Continental и WBA Fedecaribe.Полная версия беседы в аудиофайле выше.
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подкасты, дополнительное время, госкомитет по по молодежной политике абхазии, бокс, аудио
подкасты, дополнительное время, госкомитет по по молодежной политике абхазии, бокс, аудио
О своей победе в Казахстане на турнире "Ночь чемпионов IBA", о том, почему бой был таким значимым для абхазского боксера, а также что дает абхазским спортсменам участие в БРИКС под своим флагом, в эфире радио Sputnik рассказал спортсмен года Абхазии, боксер Харитон Агрба.
Государственный комитет по делам молодежи и спорту назвал имена лучших спортсменов 2023 года.
Согласно решению комиссии Госкомспорта, спортсменом года стал боксер Харитон Агрба. Он провел в 2023 году пять боев и во всех победил.
Харитон – обладатель чемпионских поясов IBF European, WBA Continental и WBA Fedecaribe.
Полная версия беседы в аудиофайле выше.