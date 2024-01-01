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Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии в первой половине января

Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии в первой половине января

В горных районах республики будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможны грозы. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода в первой половине января. На возвышенностях будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможна гроза. В предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве. Атмосферное давление будет нестабильным, относительная влажность сохранится от 50 до 80%. Температура воздуха будет в пределах допустимой нормы, ночью в основном будет наблюдаться температура от +2°C до +7°C. В отдельные дни с обильными дождями и мокрым снегом температура воздуха будет колебаться от 0°C до -2°C, в предгорьях и горах – до -4°C. Днем температура воздуха будет колебаться от +7°C до +12°C, в отдельные дни воздух прогреется до +14°C. Волнение морской волны – от 2 до 5 баллов, температура морской воды – 10-11°C. Сильных морозов в первой половине января не ожидается, на побережье сохранится плюсовая температура – +2 +4°C, подчеркнула метеоролог. Ветер будет переменным, в отдельные дни из-за перепадов атмосферного давления местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.

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