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Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии в первой половине января
Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии в первой половине января
В горных районах республики будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможны грозы. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T20:17+0300
2024-01-01T20:17+0300
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СУХУМ, 1 янв – Sputnik. Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik рассказала, какой будет погода в первой половине января. На возвышенностях будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможна гроза. В предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве. Атмосферное давление будет нестабильным, относительная влажность сохранится от 50 до 80%. Температура воздуха будет в пределах допустимой нормы, ночью в основном будет наблюдаться температура от +2°C до +7°C. В отдельные дни с обильными дождями и мокрым снегом температура воздуха будет колебаться от 0°C до -2°C, в предгорьях и горах – до -4°C. Днем температура воздуха будет колебаться от +7°C до +12°C, в отдельные дни воздух прогреется до +14°C. Волнение морской волны – от 2 до 5 баллов, температура морской воды – 10-11°C. Сильных морозов в первой половине января не ожидается, на побережье сохранится плюсовая температура – +2 +4°C, подчеркнула метеоролог. Ветер будет переменным, в отдельные дни из-за перепадов атмосферного давления местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.
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абхазия, новости, погода в абхазии
Метеоролог рассказала, какой будет погода в Абхазии в первой половине января
20:17 01.01.2024 (обновлено: 21:56 01.01.2024)
В горных районах республики будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможны грозы.
СУХУМ, 1 янв – Sputnik
. Метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш в интервью радио Sputnik
рассказала, какой будет погода в первой половине января.
"С 1 по 15 января территория черноморского побережья Абхазии будет находиться под влияние обширного барического поля как повышенного, так и пониженного давления. Из-за частых перепадов атмосферного давления и температуры воздуха погода будет неустойчивой, будет наблюдаться облачная с прояснениями погода. С 3 по 10 января погода ухудшится, будет наблюдаться пасмурная погода с дождями", – сказала она.
На возвышенностях будут наблюдаться дожди разной интенсивности, местами они пройдут с мокрым снегом, возможна гроза.
В предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве. Атмосферное давление будет нестабильным, относительная влажность сохранится от 50 до 80%.
Температура воздуха будет в пределах допустимой нормы, ночью в основном будет наблюдаться температура от +2°C до +7°C. В отдельные дни с обильными дождями и мокрым снегом температура воздуха будет колебаться от 0°C до -2°C, в предгорьях и горах – до -4°C.
Днем температура воздуха будет колебаться от +7°C до +12°C, в отдельные дни воздух прогреется до +14°C. Волнение морской волны – от 2 до 5 баллов, температура морской воды – 10-11°C.
Сильных морозов в первой половине января не ожидается, на побережье сохранится плюсовая температура – +2 +4°C, подчеркнула метеоролог.
Ветер будет переменным, в отдельные дни из-за перепадов атмосферного давления местами порывы будут достигать 12-17 метров в секунду.