https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/trapsh-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-v-novogodnie-kanikuly--1049683795.html

Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние каникулы

Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние каникулы

Какие дни января будут солнечными, а когда зима проявит свой характер, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана... 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T18:45+0300

2024-01-01T18:45+0300

2024-01-01T18:45+0300

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Трапш о погоде в январе Трапш о погоде в январе

Погода будет неустойчивая, облачная с прояснениями. С 3 по 10 января погода ухудшится, ожидаются пасмурные с дождями дни. в предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве, сообщила Трапш.Средняя температура воздуха 2-7 градусов тепла, в отдельные дни от 0 до - 2 градусов, в предгорьях и горах до -4 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 14 градусов. Более подробный прогноз погоды слушайте в аудиофайле.

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