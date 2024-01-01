https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/trapsh-rasskazala-kakoy-budet-pogoda-v-abkhazii-v-novogodnie-kanikuly--1049683795.html
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние каникулы
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние каникулы
Какие дни января будут солнечными, а когда зима проявит свой характер, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана... 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T18:45+0300
2024-01-01T18:45+0300
2024-01-01T18:45+0300
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Трапш о погоде в январе
Трапш о погоде в январе
Погода будет неустойчивая, облачная с прояснениями. С 3 по 10 января погода ухудшится, ожидаются пасмурные с дождями дни. в предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве, сообщила Трапш.Средняя температура воздуха 2-7 градусов тепла, в отдельные дни от 0 до - 2 градусов, в предгорьях и горах до -4 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 14 градусов. Более подробный прогноз погоды слушайте в аудиофайле.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш рассказала, какой будет погода в Абхазии в новогодние каникулы
Какие дни января будут солнечными, а когда зима проявит свой характер, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
Погода будет неустойчивая, облачная с прояснениями. С 3 по 10 января погода ухудшится, ожидаются пасмурные с дождями дни. в предгорьях и горах ожидается интенсивный и обильный снег с залеганием и удержанием на почве, сообщила Трапш.
Средняя температура воздуха 2-7 градусов тепла, в отдельные дни от 0 до - 2 градусов, в предгорьях и горах до -4 градусов. В отдельные дни воздух прогреется до 14 градусов.
Более подробный прогноз погоды слушайте в аудиофайле.