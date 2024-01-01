https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/v-mvd-rasskazali-kak-proshla-novogodnyaya-noch-v-abkhazii-1049715501.html
В МВД рассказали, как прошла новогодняя ночь в Абхазии
В МВД рассказали, как прошла новогодняя ночь в Абхазии
Ранее в МЧС Sputnik также подтвердили, что праздничная ночь в республике прошла спокойно. 01.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-01T13:04+0300
2024-01-01T13:04+0300
2024-01-01T13:04+0300
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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В целом, в Абхазии новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД. Министерство внутренних дел обратилось ко всем жителям и гостям республики с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к экстремальной ситуации. В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/mchs-novogodnyaya-noch-v-abkhazii-proshla-bez-proisshestviy-1049714452.html
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абхазия, новости, мчс абхазии
В МВД рассказали, как прошла новогодняя ночь в Абхазии
Ранее в МЧС Sputnik также подтвердили, что праздничная ночь в республике прошла спокойно.
СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В целом, в Абхазии новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД.
В дежурные части УВД и ОВД обращений и заявлений не поступало.
Министерство внутренних дел обратилось ко всем жителям и гостям республики с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к экстремальной ситуации.
В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.