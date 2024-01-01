https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/v-mvd-rasskazali-kak-proshla-novogodnyaya-noch-v-abkhazii-1049715501.html

В МВД рассказали, как прошла новогодняя ночь в Абхазии

В МВД рассказали, как прошла новогодняя ночь в Абхазии

Ранее в МЧС Sputnik также подтвердили, что праздничная ночь в республике прошла спокойно. 01.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-01T13:04+0300

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2024-01-01T13:04+0300

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СУХУМ, 1 янв - Sputnik, Бадрак Авидзба. В целом, в Абхазии новогодняя ночь прошла без происшествий, патрульные наряды милиции несли службу по заданным маршрутам, рассказали корреспонденту Sputnik в пресс-службе МВД. Министерство внутренних дел обратилось ко всем жителям и гостям республики с просьбой соблюдать общественный порядок, не допускать действий, способных создать опасность для окружающих и привести к экстремальной ситуации. В эти праздничные дни сотрудники органов внутренних дел несут службу в усиленном варианте, обеспечивая правопорядок и безопасность в стране.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/mchs-novogodnyaya-noch-v-abkhazii-proshla-bez-proisshestviy-1049714452.html

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