https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/dostizheniya-v-ekonomike-ekspert-otsenil-itogi-2023-goda-1049723027.html
Достижения в экономике: эксперт оценил итоги 2023 года
Достижения в экономике: эксперт оценил итоги 2023 года
Внутренний валовый продукт в Абхазии в 2023 году составил 55 миллиардов рублей, что превышает показатели 2021 года на 10 миллиардов. 02.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-02T08:55+0300
2024-01-02T08:55+0300
2024-01-02T08:55+0300
в абхазии
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СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Развитие экономики в 2023 году в целом можно охарактеризовать как положительное, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа.Говорить об этом можно с учетом показателей за последние три года, экономика за этот период показывает рост – улучшаются показатели внутреннего валового продукта, в 2023 году он достиг цифры в 55 миллиардов рублей, в 2021 году рост ВВП составил 10 миллиардов рублей, подчеркнул экономист.При этом Шалашаа сказал, что среди наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеры, которые не получают выплаты из Российской Федерации. Исходя из низкой абхазской пенсии, которую выплачивают этой категории, экономисты предлагают освободить людей от коммунальных платежей, или же предоставить им существенные льготы.Экономист обратил внимание и на необходимость контроля по установлению цен на те или иные продукты, отметив, что в этом плане нет контроля. Утверждение о том, что в условиях рыночной экономики нельзя вмешиваться в формирование цен, Шалашаа не поддерживает.Исполнение закона "О государственном регулировании цен" следует возложить на районные администрации и налоговые инспекции, это может принести больше результатов, считает Шалашаа.По его словам, многие предприниматели нарушают закон, где прописано о том, что на завозимый товар из-за пределов республики нельзя устанавливать наценку свыше 11%. Товары в Абхазию ввозятся с соответствующими документами, в них в частности указано за какие суммы они были приобретены, поэтому выявить нарушителей не представляет труда. Если не наказывать людей, нарушающих закон, установить порядок в формировании цен на рынке невозможно, подчеркнул он.Еще одним направлением, на которое нужно обратить внимание – создание условий для того, чтобы местные производители имели возможность реализовать свою продукцию с помощью государства – создать государственно-частные партнерства. Для этого в каждом районе нужно открыть сборочные пункты, куда сельские жители могли бы сдавать по выгодным ценам свою продукцию, затем государство вывозило бы товар на территорию России, заметил экономист.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanin-i-nachalnik-gulariya-ob-indeksatsii-pensiy-v-abkhazii--1049608468.html
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экономика, абхазия
Достижения в экономике: эксперт оценил итоги 2023 года
Внутренний валовый продукт в Абхазии в 2023 году составил 55 миллиардов рублей, что превышает показатели 2021 года на 10 миллиардов.
СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Развитие экономики в 2023 году в целом можно охарактеризовать как положительное, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа.
Говорить об этом можно с учетом показателей за последние три года, экономика за этот период показывает рост – улучшаются показатели внутреннего валового продукта, в 2023 году он достиг цифры в 55 миллиардов рублей, в 2021 году рост ВВП составил 10 миллиардов рублей, подчеркнул экономист.
Что касается обеспечения граждан работой, то показатели в этом направлении также улучшаются. Если в 2020 году средние заработные платы бюджетников составляли 10 тысяч рублей, то сейчас эта цифра увеличилась вдвое, заметил директор Института экономики и права.
При этом Шалашаа сказал, что среди наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеры, которые не получают выплаты из Российской Федерации. Исходя из низкой абхазской пенсии, которую выплачивают этой категории, экономисты предлагают освободить людей от коммунальных платежей, или же предоставить им существенные льготы.
Экономист обратил внимание и на необходимость контроля по установлению цен на те или иные продукты, отметив, что в этом плане нет контроля. Утверждение о том, что в условиях рыночной экономики нельзя вмешиваться в формирование цен, Шалашаа не поддерживает.
"В 2011 году было принят закон "О государственном регулировании цен", в документе прописано на кого возложено исполнение закона. В 2022 году Кабинет министров принял постановление об исполнении закона, но исполнение закона в Абхазии находится на низком уровне, многие предприниматели не пользуются контрольно-кассовыми аппаратами. Согласно решению Кабмина, за исполнением закона должно следить МВД, но у министерства много задач по обеспечению правопорядка", - подчеркнул экономист.
Исполнение закона "О государственном регулировании цен" следует возложить на районные администрации и налоговые инспекции, это может принести больше результатов, считает Шалашаа.
По его словам, многие предприниматели нарушают закон, где прописано о том, что на завозимый товар из-за пределов республики нельзя устанавливать наценку свыше 11%. Товары в Абхазию ввозятся с соответствующими документами, в них в частности указано за какие суммы они были приобретены, поэтому выявить нарушителей не представляет труда. Если не наказывать людей, нарушающих закон, установить порядок в формировании цен на рынке невозможно, подчеркнул он.
Еще одним направлением, на которое нужно обратить внимание – создание условий для того, чтобы местные производители имели возможность реализовать свою продукцию с помощью государства – создать государственно-частные партнерства. Для этого в каждом районе нужно открыть сборочные пункты, куда сельские жители могли бы сдавать по выгодным ценам свою продукцию, затем государство вывозило бы товар на территорию России, заметил экономист.