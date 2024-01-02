https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/dostizheniya-v-ekonomike-ekspert-otsenil-itogi-2023-goda-1049723027.html

Достижения в экономике: эксперт оценил итоги 2023 года

Достижения в экономике: эксперт оценил итоги 2023 года

Внутренний валовый продукт в Абхазии в 2023 году составил 55 миллиардов рублей, что превышает показатели 2021 года на 10 миллиардов. 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T08:55+0300

2024-01-02T08:55+0300

2024-01-02T08:55+0300

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СУХУМ, 2 янв – Sputnik. Развитие экономики в 2023 году в целом можно охарактеризовать как положительное, сказал в интервью радио Sputnik директор Института экономики и права Академии наук Абхазии Заур Шалашаа.Говорить об этом можно с учетом показателей за последние три года, экономика за этот период показывает рост – улучшаются показатели внутреннего валового продукта, в 2023 году он достиг цифры в 55 миллиардов рублей, в 2021 году рост ВВП составил 10 миллиардов рублей, подчеркнул экономист.При этом Шалашаа сказал, что среди наиболее уязвимых слоев населения – пенсионеры, которые не получают выплаты из Российской Федерации. Исходя из низкой абхазской пенсии, которую выплачивают этой категории, экономисты предлагают освободить людей от коммунальных платежей, или же предоставить им существенные льготы.Экономист обратил внимание и на необходимость контроля по установлению цен на те или иные продукты, отметив, что в этом плане нет контроля. Утверждение о том, что в условиях рыночной экономики нельзя вмешиваться в формирование цен, Шалашаа не поддерживает.Исполнение закона "О государственном регулировании цен" следует возложить на районные администрации и налоговые инспекции, это может принести больше результатов, считает Шалашаа.По его словам, многие предприниматели нарушают закон, где прописано о том, что на завозимый товар из-за пределов республики нельзя устанавливать наценку свыше 11%. Товары в Абхазию ввозятся с соответствующими документами, в них в частности указано за какие суммы они были приобретены, поэтому выявить нарушителей не представляет труда. Если не наказывать людей, нарушающих закон, установить порядок в формировании цен на рынке невозможно, подчеркнул он.Еще одним направлением, на которое нужно обратить внимание – создание условий для того, чтобы местные производители имели возможность реализовать свою продукцию с помощью государства – создать государственно-частные партнерства. Для этого в каждом районе нужно открыть сборочные пункты, куда сельские жители могли бы сдавать по выгодным ценам свою продукцию, затем государство вывозило бы товар на территорию России, заметил экономист.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/grazhdanin-i-nachalnik-gulariya-ob-indeksatsii-pensiy-v-abkhazii--1049608468.html

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