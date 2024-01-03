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Названо количество ДТП в Абхазии за 2023 год
Названо количество ДТП в Абхазии за 2023 год
Основными причинами ДТП, было отмечено на совещании, остаются выезды на встречную полосу, нарушение скоростного режима, правил проезда перекрестков и... 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T16:39+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. За 2023 год на дорогах Абхазии было зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, рассказал на отчетном совещании в МВД начальник УГАИ Валентин Трапш. Таким образом, отметил Трапш, по сравнению с позапрошлым годом, в 2023 году произошло на 28 аварий меньше, количество жертв снизилось на семь человек, раненных - на 23.При этом на совещании отметили, что наиболее тревожной остается статистика в Гудаутском районе - он не первый год остается "лидером" по количеству автокатастроф. Так, с января по декабрь 2023 года в районе произошло 53 аварии, в которых погибли 25 человек, еще 56 получили травмы. Это на девять ДТП больше, чем годом ранее.Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поручил усилить работу по предотвращению аварий на дорогах, отметив, что с каждым годом количество машин в республике растет. Приоритетом он назвал неотвратимость наказания для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.В целях повышения безопасности дорожного движения МВД реализует программу автоматической фиксации нарушений. В ближайшее время планируется установка 17 камер фото- и видеофиксации на республиканской трассы, к 2025 году их количество вырастет до 50 штук.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231226/obespechenie-pravoporyadka-i-borba-s-narkotikami-glava-mvd-abkhazii-podvel-itogi-goda-1049630888.html
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мвд абхазии, новости, дтп

Названо количество ДТП в Абхазии за 2023 год

16:39 03.01.2024 (обновлено: 17:56 03.01.2024)
© Sputnik / Томас Тхайцук Машина ГАИ
Машина ГАИ - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Основными причинами ДТП, было отмечено на совещании, остаются выезды на встречную полосу, нарушение скоростного режима, правил проезда перекрестков и пешеходных переходов.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. За 2023 год на дорогах Абхазии было зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, рассказал на отчетном совещании в МВД начальник УГАИ Валентин Трапш.
"За отчетный период 2023 года в Республике Абхазия зарегистрировано 186 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых погибли 57 человек и получили ранения 264 человека. За аналогичный период 2022 года зарегистрировано 214 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 64 человека и ранено 296", - добавил он.
Таким образом, отметил Трапш, по сравнению с позапрошлым годом, в 2023 году произошло на 28 аварий меньше, количество жертв снизилось на семь человек, раненных - на 23.
При этом на совещании отметили, что наиболее тревожной остается статистика в Гудаутском районе - он не первый год остается "лидером" по количеству автокатастроф. Так, с января по декабрь 2023 года в районе произошло 53 аварии, в которых погибли 25 человек, еще 56 получили травмы. Это на девять ДТП больше, чем годом ранее.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут поручил усилить работу по предотвращению аварий на дорогах, отметив, что с каждым годом количество машин в республике растет. Приоритетом он назвал неотвратимость наказания для водителей, которые садятся за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
В целях повышения безопасности дорожного движения МВД реализует программу автоматической фиксации нарушений. В ближайшее время планируется установка 17 камер фото- и видеофиксации на республиканской трассы, к 2025 году их количество вырастет до 50 штук.
Министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут проводит пресс-конференцию по итогам 2023 года - Sputnik Абхазия, 1920, 26.12.2023
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