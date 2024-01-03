https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/predotvraschena-raketnaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1049736002.html

Предотвращена ракетная атака ВСУ на Белгородскую область

Предотвращена ракетная атака ВСУ на Белгородскую область

По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, этим утром произошло два обстрела, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T10:09+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Силы противовоздушной обороны России пресекли ракетную атаку на Белгородскую область утром в среду, 3 января, сообщает Министерство обороны России.Дежурные средства ПВО уничтожили в небе шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха".Накануне украинские войска выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все они были сбиты. В результате атаки погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Еще один массированный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-pri-atake-vsu-na-belgorod-1049711092.html

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