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https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/predotvraschena-raketnaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1049736002.html
Предотвращена ракетная атака ВСУ на Белгородскую область
Предотвращена ракетная атака ВСУ на Белгородскую область
По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, этим утром произошло два обстрела, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной. 03.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-03T10:09+0300
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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Силы противовоздушной обороны России пресекли ракетную атаку на Белгородскую область утром в среду, 3 января, сообщает Министерство обороны России.Дежурные средства ПВО уничтожили в небе шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха".Накануне украинские войска выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все они были сбиты. В результате атаки погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения. Еще один массированный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/bzhaniya-vyrazil-soboleznovaniya-putinu-v-svyazi-s-gibelyu-lyudey-pri-atake-vsu-na-belgorod-1049711092.html
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новости, россия, украина, министерство обороны рф
новости, россия, украина, министерство обороны рф

Предотвращена ракетная атака ВСУ на Белгородскую область

10:09 03.01.2024
© Sputnik / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России на Запорожском направлении
Работа противовоздушной обороны России на Запорожском направлении - Sputnik Абхазия, 1920, 03.01.2024
© Sputnik / Евгений Биятов
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По словам губернатора области Вячеслава Гладкова, этим утром произошло два обстрела, ситуация в городе продолжает оставаться напряженной.
СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Силы противовоздушной обороны России пресекли ракетную атаку на Белгородскую область утром в среду, 3 января, сообщает Министерство обороны России.
"Сегодня утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет реактивной системы залпового огня "Ольха" и ТРК "Точка-У", - говорится в сообщении ведомства.
Дежурные средства ПВО уничтожили в небе шесть ракет "Точка-У" и шесть ракет "Ольха".
Накануне украинские войска выпустили по Белгороду и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все они были сбиты. В результате атаки погиб один мирный житель, еще 11 получили ранения.
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Бжания выразил соболезнования Путину в связи с гибелью людей при атаке ВСУ на Белгород
31 декабря 2023, 19:20
Еще один массированный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
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