https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/rossiyskie-voyska-porazili-punkty-dislokatsii-natsformirovaniya-kharkovschina-1049739804.html

Российские войска поразили пункты дислокации нацформирования "Харьковщина"

Российские войска поразили пункты дислокации нацформирования "Харьковщина"

Российские военнослужащие продолжают выполнять задачи в рамках специальной военной операции. 03.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-03T18:00+0300

2024-01-03T18:00+0300

2024-01-03T18:00+0300

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СУХУМ, 3 янв - Sputnik. Российские войска за прошлые сутки поразили пункты дислокации иностранных наемников и националистического формирования "Харьковщина" в Харькове, сообщает Министерство обороны России.Кроме того, ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками России за сутки были поражены украинский ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, 89 артиллерийских подразделений на огневых позициях, живая сила и военная техника в 134 районах.Средства ПВО России за сутки перехватили восемь баллистических ракет "Точка-У", две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, "Ольха" и "Vampire", 15 украинских беспилотников.Ведомство также сообщает, что за сутки на Купянском направлении была отражена атака противника, поражены более 35 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная артиллерийская установка "Krab".На Краснолиманском направлении за сутки были поражены до 40 солдат ВСУ, два автомобиля, гаубица Д-30, на Донецком направлении - более 310 бойцов противника, две боевые машины пехоты "Bradley", три боевые бронированные машины, девять автомобилей, самоходная артиллерийская установка "Мста-Б", орудие Д-20, гаубица Д-30, станция радиоэлектронной борьбы.На Южно-Донецком направлении за сутки были отражены три атаки украинских штормовых групп, ВСУ потеряли до 115 человек, две боевые бронированные машины, три пикапа, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".На Запорожском направлении российские войска за сутки поразили до 55 солдат ВСУ, три боевые бронированные машины, два автомобиля, на Херсонском направлении - до 50 украинских военных, две боевые бронированные машины, три автомобиля, пусковую установку зенитного ракетного комплекса "Бук-М1", гаубицу Д-20.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/vs-rossii-nanesli-udary-po-predpriyatiyam-vpk-v-kieve-1049726996.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231231/svo-glavnye-itogi-2023-goda-1049696991.html

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