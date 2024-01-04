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Более 70 человек погибли в результате землетрясений в Японии
Более 70 человек погибли в результате землетрясений в Японии
Серия землетрясений обрушилась на Японию днем в понедельник, 1 января. Магнитуда самого мощного достигла 7,6. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T11:39+0300
2024-01-04T11:39+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. В результате мощных землетрясений в префектуре Исикава погибли 78 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду. "В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", - сказал он.Серия мощных землетрясений под общим названием "Землетрясение на полуострове Ното" произошла в японской префектуре Исикава в первый день 2024 года, оно стало самым мощным для этого региона с 1885 года. После толчков в некоторых регионах была объявлена угроза цунами.В результате стихийного бедствия были разрушены здания и дороги, отключена электроэнергия в более чем 32 тысячах домов, в некоторых регионах появились проблемы с водой и связью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240101/seriya-moschnykh-zemletryaseniy-obrushilas-na-yaponiyu-1049718577.html
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япония, в мире, новости, землетрясение
япония, в мире, новости, землетрясение
Более 70 человек погибли в результате землетрясений в Японии
Серия землетрясений обрушилась на Японию днем в понедельник, 1 января. Магнитуда самого мощного достигла 7,6.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik.
В результате мощных землетрясений в префектуре Исикава погибли 78 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на премьер-министра Японии Фумио Кисиду.
"В результате землетрясений в префектуре Исикава 1 января подтверждена гибель 78 человек, шесть человек считаются пропавшими без вести, не удается установить связь с 51 человеком, 29 человек серьезно пострадали, еще 231 человек получил легкие травмы", - сказал он.
Серия мощных землетрясений под общим названием "Землетрясение на полуострове Ното" произошла в японской префектуре Исикава в первый день 2024 года, оно стало самым мощным для этого региона с 1885 года. После толчков в некоторых регионах была объявлена угроза цунами.
В результате стихийного бедствия были разрушены здания и дороги, отключена электроэнергия в более чем 32 тысячах домов, в некоторых регионах появились проблемы с водой и связью.