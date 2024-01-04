https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/chastnyy-dom-sgorel-v-sele-dzhgyarda-1049745696.html

Частный дом сгорел в селе Джгярда

Частный дом сгорел в селе Джгярда

В результате происшествия никто не пострадал, но здание выгорело полностью. 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T21:02+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся в селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. К моменту приезда спасателей дом был охвачен огнем, пламя перекинулось на пристройку. Несмотря на усилия спасателей, дом выгорел полностью. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало короткое замыкание.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/les-zagorelsya-na-gore-mamzyshkha-1049697421.html

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