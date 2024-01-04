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Частный дом сгорел в селе Джгярда
Частный дом сгорел в селе Джгярда
В результате происшествия никто не пострадал, но здание выгорело полностью. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T21:02+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся в селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии. К моменту приезда спасателей дом был охвачен огнем, пламя перекинулось на пристройку. Несмотря на усилия спасателей, дом выгорел полностью. В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало короткое замыкание.
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абхазия, новости, мчс абхазии
Частный дом сгорел в селе Джгярда
В результате происшествия никто не пострадал, но здание выгорело полностью.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Частный бельэтажный дом загорелся в селе Джгярда в Очамчырском районе, сообщает пресс-служба МЧС Абхазии.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 10:19 четверга, 4 января.
К моменту приезда спасателей дом был охвачен огнем, пламя перекинулось на пристройку. Несмотря на усилия спасателей, дом выгорел полностью.
В результате происшествия никто не пострадал. Причиной возгорания, по предварительной версии, стало короткое замыкание.