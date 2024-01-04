https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/ekspert-otsenil-rost-rossiyskoy-ekonomiki-v-2023-godu--1049743959.html
Эксперт оценил рост российской экономики в 2023 году
Эксперт оценил рост российской экономики в 2023 году
В 2023 году в России на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T15:34+0300
2024-01-04T15:34+0300
2024-01-04T15:34+0300
россия
экономика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_4fffbfada53b26a6dc1d38ac694aecd1.jpg
СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Российская экономика в 2023 году показала рост, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института нового общества Василий Колташов. В продолжение эксперт отметил, что в 2023 году в России быстро рос обрабатывающий сектор, на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения.В прошлом году Россия рассчитывалась по внешним долгам, одновременно большими темпами росли машиностроение и микроэлектроника. "Эти отрасли, которые десятилетиями были в угнетенном состоянии, выстрелили и пошли вверх достаточно быстро. Поэтому в этом плане год был хорошим. Во многих случаях мы наблюдаем рост заработной платы - это касается производств, связанных со сложным технологическим процессом и это касается военных", - заявил Колташов. Эксперт также отметил, что за 12 месяцев количество людей, получающих зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, выросло на полмиллиона. При этом он отметил, что в 2023 году существенно подорожали различные товары, в том числе, продукты питания. Для того, чтобы эта тенденция не продолжилась в 2024 году, необходима не высокая ключевая ставка Банка России, а стабильный рубль, добавил он.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/tsentralnyy-bank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-na-protsentnyy-punkt-1049462772.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/05/1c/1039289116_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_7811a7486bbbb36c2c60d7fe37a1cb69.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, экономика, в мире
россия, экономика, в мире
Эксперт оценил рост российской экономики в 2023 году
В 2023 году в России на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения.
СУХУМ, 4 янв – Sputnik.
Российская экономика в 2023 году показала рост, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия
директор Института нового общества Василий Колташов.
"Российская экономика росла, также экономика Китая, рекордные темпы роста показала индийская экономика - под 5,5% в 2023 году. Активно росли экономики Средней Азии в привязке к российскому рынку, посредством расширения торговли с Россией. Поэтому рост оказался мало зависим от Запада", – подчеркнул он.
В продолжение эксперт отметил, что в 2023 году в России быстро рос обрабатывающий сектор, на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения.
В прошлом году Россия рассчитывалась по внешним долгам, одновременно большими темпами росли машиностроение и микроэлектроника.
"Эти отрасли, которые десятилетиями были в угнетенном состоянии, выстрелили и пошли вверх достаточно быстро. Поэтому в этом плане год был хорошим. Во многих случаях мы наблюдаем рост заработной платы - это касается производств, связанных со сложным технологическим процессом и это касается военных", - заявил Колташов.
Эксперт также отметил, что за 12 месяцев количество людей, получающих зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, выросло на полмиллиона.
При этом он отметил, что в 2023 году существенно подорожали различные товары, в том числе, продукты питания. Для того, чтобы эта тенденция не продолжилась в 2024 году, необходима не высокая ключевая ставка Банка России, а стабильный рубль, добавил он.