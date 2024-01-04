https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/ekspert-otsenil-rost-rossiyskoy-ekonomiki-v-2023-godu--1049743959.html

Эксперт оценил рост российской экономики в 2023 году

Эксперт оценил рост российской экономики в 2023 году

В 2023 году в России на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения. 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T15:34+0300

2024-01-04T15:34+0300

2024-01-04T15:34+0300

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СУХУМ, 4 янв – Sputnik. Российская экономика в 2023 году показала рост, сказал в интервью радио Sputnik Абхазия директор Института нового общества Василий Колташов. В продолжение эксперт отметил, что в 2023 году в России быстро рос обрабатывающий сектор, на 7,5% выросло промышленное производство, на 10% выросли основные капитальные вложения.В прошлом году Россия рассчитывалась по внешним долгам, одновременно большими темпами росли машиностроение и микроэлектроника. "Эти отрасли, которые десятилетиями были в угнетенном состоянии, выстрелили и пошли вверх достаточно быстро. Поэтому в этом плане год был хорошим. Во многих случаях мы наблюдаем рост заработной платы - это касается производств, связанных со сложным технологическим процессом и это касается военных", - заявил Колташов. Эксперт также отметил, что за 12 месяцев количество людей, получающих зарплату более 200 тысяч рублей в месяц, выросло на полмиллиона. При этом он отметил, что в 2023 году существенно подорожали различные товары, в том числе, продукты питания. Для того, чтобы эта тенденция не продолжилась в 2024 году, необходима не высокая ключевая ставка Банка России, а стабильный рубль, добавил он.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231215/tsentralnyy-bank-podnyal-klyuchevuyu-stavku-na-protsentnyy-punkt-1049462772.html

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