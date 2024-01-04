https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/minturizma-rasskazalo-o-poseschaemosti-ritsy-i-novoafonskoy-peschery-v-2023-godu-1049742769.html

Минтуризма рассказало о посещаемости Рицы и Новоафонской пещеры в 2023 году

Минтуризма рассказало о посещаемости Рицы и Новоафонской пещеры в 2023 году

Озеро Рица и Новоафонская пещера - одни из самых популярных достопримечательностей республики, увидеть их стараются даже те туристы, которые приезжают в... 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T13:00+0300

2024-01-04T13:00+0300

2024-01-04T13:00+0300

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рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

новоафонская пещера

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. За 12 месяцев 2023 года Новоафонскую пещеру посетили 389 193 человека, сообщает пресс-служба Министерства туризма Абхазии.Объем финансовых поступлений от проданных билетов составил 272,4 миллиона рублей.Эти показатели сопоставимы с показателями позапрошлого года. Так, в 2022 году подземными залами полюбовались 393 255 туристов, принеся в кассу объекта 268,6 миллиона рублей.Гораздо большим количеством посетителей может похвастаться Рицинский национальный реликтовый парк. Его с января по конец декабря 2023 года посетили 579 227 человек, которые заплатили за билеты более 385 миллионов рублей.По сравнению с аналогичным периодом годом ранее, посещаемость парка снизилась. Так, в 2022 году озеро Рица увидели 633 238 человек, объем финансовых поступлений составил 405,6 миллиона рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231203/effekt-turizma-kak-otrasl-vliyaet-na-ekonomiku-abkhazii-1049306966.html

абхазия

рицинский реликтовый национальный парк (ррнп)

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