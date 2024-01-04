https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/spros-na-novogodnie-tury-v-abkhaziyu-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-1049743226.html

Спрос на новогодние туры в Абхазию превысил показатели прошлого года

Спрос на новогодние туры в Абхазию превысил показатели прошлого года

В последние годы в республике развивается туристическая отрасль - это делается для того, чтобы путешественники могли посещать Абхазию не только летом. 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T14:22+0300

2024-01-04T14:22+0300

2024-01-04T14:22+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Спрос на новогодние туры в Абхазию превысил прошлогодние показатели на 5%, сообщает Министерство туризма республики. Уточняется, что республика вошла в десятку самых востребованных направления для отдыха у россиян.Бронируя отдых, туристы, в основном, обращают внимание на места размещения с подогреваемыми бассейнами и SPA-комплексами. Большая часть таких объектов расположена в западных районах страны - в Гагре, Пицунде, Новом Афоне. Средняя стоимость проживания в абхазских отелях в новогодние праздники составила шесть тысяч рублей за ночь, средняя продолжительность поездки - 5-6 дней.Также ведомство сообщает, что раннее бронирование летнего отдыха в республике уже началось и пользуется спросом - туры бронируются вплоть до сентября.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231227/abkhaziya-voshla-v-top-vostrebovannykh-napravleniy-na-novogodnie-prazdniki-1049647985.html

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