https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-tri-snaryada-himars-1049745099.html

Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда HIMARS

Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда HIMARS

Кроме того, было сбито 37 украинских дронов в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областями. 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T18:59+0300

2024-01-04T18:59+0300

2024-01-04T18:59+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снарядов HIMARS, сообщает Министерство обороны России. За сутки российские войска поразили на Купянском направлении до ста солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Ольха" три боевые машины РСЗО "Vampire" чешского производства, на Краснолиманском направлении - до 120 бойцов противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 170 человек, три боевые бронированные машины и семь пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира". На Запорожском направлении российские войска поразили до 40 украинских солдат, пять боевых машин и три автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов противника и три автомобиля.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/bolee-200-milliardov-dollarov-potratili-strany-zapada-na-voennuyu-pomosch-kievu-1049744240.html

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