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Ситуация на границе Крыма с Украиной - Sputnik Абхазия, 1920, 27.02.2022
Военная спецоперация РФ в Донбассе
Россия 24 февраля начала спецоперацию по демилитаризации Украины в ответ на просьбу донбасских республик о помощи. Подробности о спецоперации читайте в материалах Sputnik.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/sredstva-pvo-rossii-za-sutki-perekhvatili-tri-snaryada-himars-1049745099.html
Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда HIMARS
Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда HIMARS
Кроме того, было сбито 37 украинских дронов в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областями. 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T18:59+0300
2024-01-04T18:59+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снарядов HIMARS, сообщает Министерство обороны России. За сутки российские войска поразили на Купянском направлении до ста солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Ольха" три боевые машины РСЗО "Vampire" чешского производства, на Краснолиманском направлении - до 120 бойцов противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля.На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 170 человек, три боевые бронированные машины и семь пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира". На Запорожском направлении российские войска поразили до 40 украинских солдат, пять боевых машин и три автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов противника и три автомобиля.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/bolee-200-milliardov-dollarov-potratili-strany-zapada-na-voennuyu-pomosch-kievu-1049744240.html
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россия, украина, донбасс, новости, министерство обороны рф

Средства ПВО России за сутки перехватили три снаряда HIMARS

18:59 04.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО
Боевая работа экипажей танков Т-80 на Краснолиманском направлении СВО - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2024
© Sputnik / Станислав Красильников
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Кроме того, было сбито 37 украинских дронов в небе над ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областями.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили три реактивных снарядов HIMARS, сообщает Министерство обороны России.
Ведомство сообщает, что оперативно-тактической авиацией ВКС, ракетными войсками и артиллерией группировок России в Харьковской области был уничтожен склад с боеприпасами 113-й бригады теробороны, поражена живая сила и военная техника в 117 районах.
За сутки российские войска поразили на Купянском направлении до ста солдат ВСУ, две боевые машины пехоты, три автомобиля, боевую машину РСЗО "Ольха" три боевые машины РСЗО "Vampire" чешского производства, на Краснолиманском направлении - до 120 бойцов противника, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
На Донецком направлении за сутки ВСУ потеряли до 190 военных, две боевые машины пехоты, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 "Paladin".
На Южно-Донецком направлении за сутки Киев потерял до 170 человек, три боевые бронированные машины и семь пикапов, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", гаубицу Д-30 и противотанковую пушку "Рапира".
На Запорожском направлении российские войска поразили до 40 украинских солдат, пять боевых машин и три автомобиля, на Херсонском направлении - до 30 бойцов противника и три автомобиля.
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