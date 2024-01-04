https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/zhitel-sukhuma-zaderzhan-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-1049745286.html

Житель Сухума задержан по подозрению в сбыте метадона

Житель Сухума задержан по подозрению в сбыте метадона

У задержанного, а также в местах сделанных им тайных закладок изъяли около семи граммов метадона, что по абхазскому законодательству считается особо крупным... 04.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-04T19:46+0300

2024-01-04T19:46+0300

2024-01-04T19:46+0300

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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Житель Сухума Леонид Адлейба был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый уточнил, что пакет с наркотиками он забрал из тайного места в столице, следуя указаниям неизвестного лица под ником "Донни", с которым общался через Telegram, и у которого ранее покупал запрещенные вещества для личного потребления. Ведомство сообщает, что Адлейба расфасовал метадон по сверткам, которые прятал в укромные места. За каждую сделанную закладку он должен был получить по тысяче рублей. На той же улице, где и был задержан Леонид Адлейба, сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре сделанные закладки. Общая масса изъятого вещества составила около семи граммов. Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/troikh-grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1049698318.html

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