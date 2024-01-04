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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Житель Сухума задержан по подозрению в сбыте метадона
Житель Сухума задержан по подозрению в сбыте метадона
У задержанного, а также в местах сделанных им тайных закладок изъяли около семи граммов метадона, что по абхазскому законодательству считается особо крупным... 04.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-04T19:46+0300
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СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Житель Сухума Леонид Адлейба был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подозреваемый уточнил, что пакет с наркотиками он забрал из тайного места в столице, следуя указаниям неизвестного лица под ником "Донни", с которым общался через Telegram, и у которого ранее покупал запрещенные вещества для личного потребления. Ведомство сообщает, что Адлейба расфасовал метадон по сверткам, которые прятал в укромные места. За каждую сделанную закладку он должен был получить по тысяче рублей. На той же улице, где и был задержан Леонид Адлейба, сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре сделанные закладки. Общая масса изъятого вещества составила около семи граммов. Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231230/troikh-grazhdan-uzbekistana-zaderzhali-v-abkhazii-po-podozreniyu-v-sbyte-narkotikov-1049698318.html
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абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии
абхазия, новости, наркотики, мвд абхазии

Житель Сухума задержан по подозрению в сбыте метадона

19:46 04.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.01.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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У задержанного, а также в местах сделанных им тайных закладок изъяли около семи граммов метадона, что по абхазскому законодательству считается особо крупным размером.
СУХУМ, 4 янв - Sputnik. Житель Сухума Леонид Адлейба был задержан сотрудниками МВД Абхазии по подозрению в сбыте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
47-летний Адлейба был задержан на улице Героев-пограничников в Сухуме. В карманах его куртки обнаружили четыре свертка. По словам самого задержанного, в них был метадон.
Подозреваемый уточнил, что пакет с наркотиками он забрал из тайного места в столице, следуя указаниям неизвестного лица под ником "Донни", с которым общался через Telegram, и у которого ранее покупал запрещенные вещества для личного потребления.
Ведомство сообщает, что Адлейба расфасовал метадон по сверткам, которые прятал в укромные места. За каждую сделанную закладку он должен был получить по тысяче рублей.
На той же улице, где и был задержан Леонид Адлейба, сотрудники правоохранительных органов обнаружили четыре сделанные закладки. Общая масса изъятого вещества составила около семи граммов.
Возбуждено уголовное дело. По решению суда подозреваемый заключен под стражу.
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