https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/proigrat-bitvu-i-pobedit-v-voyne-yanvarskoe-nastuplenie-1993-goda-1049746846.html

Проиграть битву и победить в войне: январское наступление 1993 года

Проиграть битву и победить в войне: январское наступление 1993 года

5 января 1993 года абхазская армия предприняла попытку штурма столицы республики оккупированной войсками Госсовета Грузии. 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T08:55+0300

2024-01-05T08:55+0300

2024-01-05T09:49+0300

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О том, как проходила операция по освобождению Сухума и почему она не увенчалась успехом читайте в материале Sputnik.SputnikНа столицу5 января 1993 года передовые части Абхазской армии вышли к окраинам Сухума, чтобы перейти в наступление и выбить вражеские войска с территории оккупированной столицы. Главной целью было сорвать планы противника по наступлению на Восточном направлении.Перед абхазскими бойцами стояла задача форсировать реку Гумиста с трех направлений - в районе Верхне-Гумистинского и Нижне-Гумистинского мостов, а также на участке фронта в районе бывшего штаба Отдельного полка Внутренних войск.Наступление началось в 3 часа утра небольшой артподготовкой, противник оказал серьезное сопротивление.Ожесточенные бои шли до самого вечера, абхазские войска вынуждены были отступить, противнику был нанесен значительный ущерб.В январском наступлении погибло 35 абхазских бойцов. Спасти Восточный фронтОценивая то, как прошла январская операция, историк Аслан Авидзба вспомнил слова генерала Абхазской армии Султана Сосналиева, который назвал это наступление генеральной репетицией победоносных наступлений в июле и сентябре.По словам историка, в то время было осознание того, что наступление вряд ли могло привести к глобальным результатам, а именно к освобождению столицы Абхазии. Но главная задача отвлечь силы противника от Восточного фронта была решена.5 января 1993 года во время Отечественной войны народа Абхазии отряды Абхазской армии предприняли попытку штурма оккупированного войсками Госсовета Грузии Сухума. Передовые подразделения прорвали линию обороны грузинских войск в нижнем течении реки Гумиста. Ожесточенные бои шли до самого вечера, но абхазские бойцы были вынуждены отступить. В те дни Абхазская армия потеряла 35 бойцов, более 100 были ранены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230105/neudachnaya-operatsiya-veterany-voyny-vspomnili-yanvarskoe-nastuplenie-1043491070.html

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