https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/stali-izvestny-daty-provedeniya-chempionata-mira-po-futbolu-conifa-1049755199.html
Стали известны даты проведения чемпионата мира по футболу ConIFA
Стали известны даты проведения чемпионата мира по футболу ConIFA
Жеребьевка чемпионата ConIFA World Football Cup 2024 пройдет в Будапеште 17 и 18 февраля. 05.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-05T17:50+0300
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в абхазии
conifa
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СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA World Football Cup 2024 пройдет с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане.Отборочный матч Абхазии с Арцахом должен был пройти 10 июля 2023 года. Так как игра не состоялась, организаторы мирового первенства приняли решение об участии республики в турнире. Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на чемпионат мира.Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.5 июня 2016 года сборная Абхазии стала победителем Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5.
https://sputnik-abkhazia.ru/20221223/abkhaziya-primet-uchastie-v-chempionate-evropy-conifa--1043275498.html
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conifa, футбол, абхазия
Стали известны даты проведения чемпионата мира по футболу ConIFA
17:50 05.01.2024 (обновлено: 18:18 05.01.2024)
Жеребьевка чемпионата ConIFA World Football Cup 2024 пройдет в Будапеште 17 и 18 февраля.
СУХУМ, 5 янв - Sputnik. Чемпионат мира по футболу ConIFA World Football Cup 2024 пройдет с 25 июня по 6 июля в Иракском Курдистане.
Отборочный матч Абхазии с Арцахом должен был пройти 10 июля 2023 года. Так как игра не состоялась, организаторы мирового первенства приняли решение об участии республики в турнире.
Южная Осетия была освобождена от участия в отборочных играх и напрямую попала на чемпионат мира.
Конфедерация независимых футбольных ассоциаций была образована в 2013 году. ConIFA объединяет сборные по футболу стран и автономий, официально не вошедших в состав FIFA.
5 июня 2016 года сборная Абхазии стала победителем Чемпионата мира по футболу под эгидой ConIFA, одолев в финальном матче команду из Пенджаба со счетом 6:5.