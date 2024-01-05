https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/turtsiya-zablokirovala-nato-radi-rossiyskikh-yaits-i-dvukh-stulev-1049755319.html

Турция заблокировала НАТО ради российских яиц и двух стульев

Турция заблокировала НАТО ради российских яиц и двух стульев

Предыдущий год стал примером необратимого изменения всей послевоенной глобальной системы, выстроенной под развевающимися флагами мировой демократии... 05.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-05T18:45+0300

2024-01-05T18:45+0300

2024-01-05T18:45+0300

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Предыдущий год стал примером необратимого изменения всей послевоенной глобальной системы, выстроенной под развевающимися флагами мировой демократии, означающей, по сути, принуждение подчиняться интересам самоназванного гегемона — США — и их сателлитов, пишет Кирилл Стрельников для РИА Новости.С каждым днем мы видим все больше примеров того, как разные государства начинают вести совершенно невообразимую ранее политику, которую некоторые называют двух-, трех- или многостульевостью, а некоторые — стремлением добиться максимальной пользы для своей страны и своего народа.Красивый пример — Турция.Позавчера одна из самых крупных в военном отношении стран НАТО (мягко говоря, недружественной нам организации) сообщила, что во время конфликта на Украине она не пропустит через Босфор в Черное море тральщики, подаренные Украине другим видным членом НАТО — Великобританией.Время вешать турецкий флаг на аватарку? Секундочку.Одновременно с ножом в спину натовской Великобритании Турция другой свободной рукой всеми силами участвует в проекте нового логистического маршрута НАТО, который будет проходить из Румынии через Болгарию и Грецию в Турцию, что позволит быстро перемещать боеприпасы и военную технику из Средиземноморья вдоль черноморского побережья — и явно не для того, чтобы порадовать Россию.Бежим снимать флаг Турции с аватарки? Погодите.Опять же два дня назад стало известно, что в Россию прибыла из Турции первая партия куриных яиц, которая призвана снять временные внутренние трудности с этим хрупким продуктом. Мало того: пошлина на ввоз яиц стала нулевой, а на очереди еще 21 турецкая компания — они будут счастливы поправить наш яичный вопрос.Но подождите благодарить турок. На днях парламентская комиссия Турции одобрила протокол о членстве Швеции в НАТО и он передан на рассмотрение Генассамблеи страны.Тем не менее одновременно с этим явно враждебным шагом Эрдоган с энтузиазмом подтвердил планы России и Турции по созданию на территории последней крупного газового хаба, который может изменить всю газовую логистику в Европе (к выгоде России и Турции).Вместе с тем по итогам прошедшего года товарооборот России с Турцией достиг рекордных 60 миллиардов долларов, есть планы его в разы увеличить.Однако на фоне рекордного роста товарооборота на прошедшем саммите НАТО Эрдоган призвал принять в альянс Украину, на что не решались даже Байден с Шольцем. Эрдоган лично отпустил на Украину боевиков "Азова"*, хотя обещал, что они до конца конфликта останутся "гостить" у него. Поставки турецкого оружия на Украину продолжаются и сворачиваться не собираются.Несмотря на это, в Турции силами "Росатома" возводится АЭС и семимильными шагами идет развитие масштабных проектов в энергетике. По словам Владимира Путина, "партнерство России с Турецкой Республикой находится на высоком уровне, опирается на многолетний опыт эффективного взаимодействия в различных сферах, причем обе стороны настроены и далее развивать связи на принципах добрососедства, партнерства и взаимной выгоды". Эрдоган, в свою очередь, назвал Путина "дорогим другом" и, по слухам, прослезился.Вам мало Турции? Вот вам наугад Саудовская Аравия, которая спонсировала террористов на нашем Северном Кавказе в 90-х, вооружала и обучала боевиков оппозиции в Сирии, которые в том числе вели военные действия против российских Вооруженных сил, и не так давно всячески осуждала в ООН "вторжение" России на Украину и даже организовала у себя саммит по Украине с приглашением Зеленского.Сейчас Саудовская Аравия — новоиспеченный член БРИКС и один из главных покупателей российского оружия и продовольствия. Саудовская Аравия плечом к плечу с Россией нагибает западные страны с помощью ОПЕК+, королевство на прошлом климатическом саммите COP28 категорически открестилось от поддержки инициативы Запада по всеобщему отказу от ископаемых углеводородов (что в интересах России), а Министерство образования Саудовской Аравии выразило готовность поучаствовать в развитии исламского образования в России. Во время недавнего визита нашего президента в Саудовскую Аравию ему оказывались поистине королевские почести, что вызвало на Западе дичайшее расстройство желудка. Владимир Путин заявил, что за последние семь лет связи двух государств достигли "такого уровня, которого раньше никогда не было".В переводе на русский это означает, что вместо навязываемого США с их вассалами архаичного и токсичного блокового мышления, против которого публично выступал и президент России, на первый план выходит выстраивание иной (пусть пока в чем-то несовершенной) модели мироустройства, где одномерная логика заменяется на логику новую: "Мы готовы к любому развитию событий — готовы и дружить, и воевать. Выбирайте. Мы вас не заставляем ни в чем клясться и ни в чем присягать. Делаем вместе только то, что выгодно всем. Наши двери открыты".И маленький постскриптум: "Но главное — чтобы было выгодно России".* Запрещенная в России террористическая организация.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/v-postsovetskikh-stranakh-est-zapros-na-izmenenie-vneshnepoliticheskogo-menyu-1049742223.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/ves-i-vliyanie-rastut-kak-moskva-i-partnery-vedut-mir-k-mnogopolyarnosti-1049724670.html

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Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

Кирилл Стрельников https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102924/32/1029243256_0:0:151:150_100x100_80_0_0_9d4194cdb3745c85e2a30d60a8f452aa.jpg

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колумнисты, россия, турция, политика, нато, украина