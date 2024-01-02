https://sputnik-abkhazia.ru/20240102/ves-i-vliyanie-rastut-kak-moskva-i-partnery-vedut-mir-k-mnogopolyarnosti-1049724670.html

"Вес и влияние растут": как Москва и партнеры ведут мир к многополярности

"Вес и влияние растут": как Москва и партнеры ведут мир к многополярности

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Работы предстоит много: с 1 января организация заметно расширилась, надо налаживать... 02.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-02T11:20+0300

2024-01-02T11:20+0300

2024-01-02T11:29+0300

экономика

россия

в мире

брикс

аналитика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/02/1049724501_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_3fe98e52b7b5b979e447e8136dee0572.jpg

СУХУМ, 2 янв - Sputnik. В этом году в БРИКС председательствует Россия. Работы предстоит много: с 1 января организация заметно расширилась, надо налаживать соответствующие коммуникационные механизмы. И заниматься формированием новой системы международных отношений. подробнее в материале Рената Абдуллина для РИА Новости. От пятерки к десяткеБРИКС в 2006-м создали Бразилия, Россия, Индия и Китай (тогда был BRIC). Спустя четыре года присоединилась Южно-Африканская Республика (South Africa).Прагматизм БРИКС, отсутствие разделения на "ведущих" и "ведомых" оценили во всем мире. Возникла очередь из желающих вступить в объединение. В августе минувшего года на саммите в Йоханнесбурге решили принять Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. Аргентина тоже собиралась. Однако избранный президент Хавьер Милей передумал.На Западе приветствовали этот демарш. В Москве отреагировали сдержанно. "Что касается выстраивания отношений с Аргентиной, то мы также в этом заинтересованы, — отметил в середине декабря пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. — Мы надеемся, что Аргентина будет на том уровне, который она посчитает целесообразным, продолжать участие в БРИКС, и мы будем это приветствовать. И, конечно же, мы будем приветствовать выстраивание добрых отношений с новым руководством в Буэнос-Айресе".Не Аргентиной единойЕще на летнем саммите Сирил Рамафоса, президент ЮАР, председательствовавшей в БРИКС в 2023-м, сообщил: расширение продолжится. Заявки подали почти двадцать государств. В том числе давние союзники и партнеры России — Белоруссия, Венесуэла. Заинтересованность выразили и в Турции.Конечно, в США этому не рады. Хотя, как неоднократно подчеркивали и российские политики, и эксперты, никакого антиамериканизма в БРИКС нет. Эта организация "никому себя не противопоставляет, — говорил, в частности, Владимир Путин. — Но очевидно также и то, что у этого объективного процесса создания нового миропорядка все-таки есть непримиримые противники, стремящиеся этот процесс притормозить".Выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати" в конце ноября российский лидер также сказал, что для разрешения мировых кризисов Москва готова к сотрудничеству в рамках и G20, и "других международных институтов, в том числе — в объединении БРИКС, вес и влияние которого, конечно, растет".А среди новых участников — и Саудовская Аравия, которую в США привыкли считать верным союзником, и Иран — враг Вашингтона. Это и есть проявление многополярности, о которой много говорят в БРИКС. А попытки затормозить процесс, о которых упоминал Путин, терпят очевидную неудачу.Обширное сотрудничествоОжидается, что в этом году саммит — уже в расширенном формате — состоится в Казани. Дата пока неизвестна."Казань провела ряд крупных международных мероприятий, спортивных и политических, — объяснял Владимир Путин на декабрьской пресс-конференции и прямой линии. — Естественным образом становится центром притяжения. Татарстан — многонациональная, многоконфессиональная республика. Выстроены отношения между конфессиями должным образом. Хороший пример в принципе для всей страны".Среди других задач — углубление работы по традиционным для БРИКС направлениям, включая координацию на ключевых международных площадках, борьбу с терроризмом, отмыванием денег. Из вызовов, созданных агрессивной политикой Запада, — возвращение активов, полученных преступным путем. "Особый акцент будет сделан на повышении роли государств БРИКС в международной валютно-финансовой системе, развитии межбанковской кооперации с акцентом на наращивание расчетов в национальных валютах", — отметили в МИД. Путин неоднократно указывал, что уход от доллара в международной торговле продолжается.Разумеется, Москва уделит внимание и развитию культурных, гуманитарных связей. Пробные шары уже запущены: под занавес 2023-го в российской столице под эгидой Московской недели моды успешно прошел BRICS+ Fashion Summit. Продолжается практика "перекрестных годов", студенческих обменов, что демонстрирует прочность БРИКС на всех уровнях.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230827/politolog-rasskazal-o-glavnykh-itogakh-sammita-briks-1047666429.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231229/pochti-izbavilis-rossiya-vydavila-dollar-i-evro-iz-raschetov-1049680664.html

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

экономика, россия, в мире, брикс, аналитика