https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/bolee-90-tysyach-inostrannykh-avtomobiley-bylo-zastrakhovano-v-abkhazii-v-2023-godu--1049760096.html

Более 90 тысяч иностранных автомобилей было застраховано в Абхазии в 2023 году

Более 90 тысяч иностранных автомобилей было застраховано в Абхазии в 2023 году

Всего за 2023 год было 47 страховых случаев ДТП. По ним выплачено более 1,6 миллиона рублей. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-06T19:00+0300

2024-01-06T19:00+0300

2024-01-06T19:00+0300

в абхазии

социальное страхование

абхазия

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Более 90 тысяч автомобилей было застраховано в Абхазии в 2023 году, рассказал в эфире радио Sputnik директор компании "Гарант-Страхование" Ахра Кецба. "Более 90 тысяч автотранспортных средств было застраховано в 2023 году. Выручка составила более 91 миллиона рублей. Онлайн продажи, естественно, тоже увеличились. Если в 2022 году было около 3,5 тысяч полисов, то в этом году их число увеличилось в три раза. Было 9,5 тысяч зарегистрированных транспортных средств онлайн", - отметил он. По наблюдениям Кецба, количество дорожно-транспортных средств также возросло в 2023 году, но владельцы автомобилей стали более ответственно относиться к страхованию своего имущества и стали чаще проходить эту процедуру на границе с Россией, зная о существование штрафов за езду без полиса обязательного страхования. Штраф за управление автомобилем на иностранных госномерных знаках на территории Абхазии без полиса обязательного страхования составляет 600 рублей. Кецба видит необходимость в увеличении суммы штрафа. В Абхазии в 2024 году запустят программу, которая облегчит и ускорит оформление обязательного страхового полиса автотранспорта. Кецба уверен, что в республике также необходимо быстрыми темпами развивать внутреннее автострахование. В 2024 году он вместе с коллегами планирует направить в Парламент страны проект закона, предусматривающий такую возможность. "В данной ситуации нужно делать так, чтобы наше внутреннее страхование развивалось, и уйдут очень многие проблемы с, так называемой, улицей. Мы получаем полную поддержку от президента и от администрации для того, чтобы это внедрение начало действовать – именно внутреннее ОСАГО. В следующем году мы планируем подать проект закона для рассмотрения его в Парламенте", - сказал Кецба. Согласно проекту закона, уточнил он, для получения полиса страхования автотранспортное средство должно соответствовать техническим стандартам. Всего за 2023 год было 47 страховых случаев ДТП. По ним компания выплатила более 1,6 миллиона рублей. Максимальная допустимая сумма выплат составляет 50 тысяч рублей, отметил он и добавил, что сегодня уже встал вопрос об увеличении максимальной суммы выплат. С таким предложением компания будет выходить к Правительству Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ketsba-rasskazal-kak-razvivaetsya-avtostrakhovanie-v-abkhazii--1049750900.html

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