https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/glava-abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-pozdravil-veruyuschikh-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1049760421.html
Глава Абхазской православной церкви поздравил верующих с наступающим Рождеством
Глава Абхазской православной церкви поздравил верующих с наступающим Рождеством
Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра. 06.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-06T16:40+0300
2024-01-06T16:40+0300
2024-01-06T16:44+0300
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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) пожелал верующим благочестия и чистоты накануне Рождества Христова, пишет агентство "Апсныпресс". Праздничное рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января пройдет в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме, Ново-Афонском монастыре, храме святого великомученика Георгия в Илоре и других действующих храмах.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskaya-sluzhba-proydet-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1049758438.html
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рождество, абхазия, религия, православие
рождество, абхазия, религия, православие
Глава Абхазской православной церкви поздравил верующих с наступающим Рождеством
16:40 06.01.2024 (обновлено: 16:44 06.01.2024)
Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра.
СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) пожелал верующим благочестия и чистоты накануне Рождества Христова, пишет агентство "Апсныпресс".
"Для общества самое важное – это благочестие и чистота. Только искренняя любовь к Богу даст силы для этого и поможет участвовать в благих делах нашего общества и государства", – цитирует иерея "Апсныпресс".
Праздничное рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января пройдет в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме, Ново-Афонском монастыре, храме святого великомученика Георгия в Илоре и других действующих храмах.