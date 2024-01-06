https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/glava-abkhazskoy-pravoslavnoy-tserkvi-pozdravil-veruyuschikh-s-nastupayuschim-rozhdestvom-1049760421.html

Глава Абхазской православной церкви поздравил верующих с наступающим Рождеством

Глава Абхазской православной церкви поздравил верующих с наступающим Рождеством

Рождественское богослужение начнется 6 января в 23:00 и продлится до утра. 06.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-06T16:40+0300

2024-01-06T16:40+0300

2024-01-06T16:44+0300

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СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа) пожелал верующим благочестия и чистоты накануне Рождества Христова, пишет агентство "Апсныпресс". Праздничное рождественское богослужение в ночь с 6 на 7 января пройдет в кафедральном соборе Благовещения Пресвятой Богородицы в Сухуме, Ново-Афонском монастыре, храме святого великомученика Георгия в Илоре и других действующих храмах.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskaya-sluzhba-proydet-vo-vsekh-deystvuyuschikh-khramakh-abkhazii-1049758438.html

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