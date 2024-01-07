https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/pravoslavnye-khristiane-otmechayut-rozhdestvo-khristovo-1049764050.html

Православные христиане отмечают Рождество Христово

Православные христиане отмечают Рождество Христово

Рождество Христово входит в число так называемых Господских двунадесятых праздников. 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T09:00+0300

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СУХУМ, 7 янв — Sputnik. В ночь с 6 на 7 января миллионы православных христиан во всем мире отметили один из главных церковных праздников — светлое Рождество Христово.Накануне верующих поздравил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион (Аплиаа), который подчеркнул, что праздник символизирует спасение и бессмертие."Для общества самое важное – это благочестие и чистота. Только искренняя любовь к Богу даст силы для этого и поможет участвовать в благих делах нашего общества и государства", – сказал иерей Виссарион. Во всех действующих храмах республики в 23:00 6 января началось праздничное Богослужение.Рождество ХристовоСогласно Евангелию от Луки, Иисус Христос родился в царствование императора Августа (Октавия) в городе Вифлееме.Дева Мария и праведный Иосиф, происходившие от рода Давидова, пришли в Вифлеем (город Давида), чтобы внести свои имена во всенародную перепись, которую проводил Август. В Вифлееме в связи с переписью все места в гостиницах были заняты, и Мария и Иосиф смогли найти ночлег лишь в известняковой пещере, предназначенной для стойла скота. Когда же они там расположились, Марии наступило время родить. Среди сена и соломы в холодную зимнюю ночь родился младенец Иисус Христос. Пресвятая Дева спеленала Богомладенца и положила в ясли — кормушку для скота.Весть о рождении Спасителя мира услышали пастухи, сторожившие стадо. Им явился Ангел и сказал: "Не бойтесь: благовествую вам радость великую, которая будет всем людям. Сегодня родился Спаситель мира — Христос Господь! И вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях". И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога. Когда Ангелы исчезли, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось. И, поспешив, они нашли пещеру, где находились Мария, Иосиф и Младенец, лежащий в яслях. Пастухи рассказали святому семейству о том, что было возвещено им о Младенце.С дарами к Богомладенцу шли и волхвы (древние мудрецы) с востока, как рассказывается в Евангелии от Матфея. По преданию, их звали Гаспар, Мельхиор и Валтасар. Следуя за путеводной звездой, волхвы достигли Вифлеема, где поклонились новорожденному Спасителю и принесли дары Востока: золото, ладан и смирну. Эти дары имели глубокий смысл: золото принесли как царю в виде дани, ладан как Богу, а смирну как человеку, который должен умереть (смирной в те далекие времена помазывали умерших). Затем, получив от Бога откровение не возвращаться в Иерусалим, другим путем ушли в свою страну.Прослышав о рождении Иисуса, царь Ирод, правивший в то время Иудеей, и опасавшийся его как соперника своему царствованию, отправил в Вифлеем солдат с приказом предать смерти всех младенцев мужского пола до двух лет. Евангелие повествует о том, что Иосиф, получив во сне предупреждение об опасности, бежал с Пресвятой Девой Марией и Младенцем в Египет, где Святое семейство и находилось до смерти Ирода.История празднования Рождества ХристоваЦерковью установлен праздник в воспоминание о рождении (рождестве) Иисуса Христа — Рождество Христово. Начало его празднования относится ко временам апостолов. В Апостольских постановлениях говорится: "Храните, братия, дни праздничные, и, во-первых, день Рождества Христова, которое да празднуется вами в 25-й день десятаго месяца" (от марта).В первые три века новой эры во время гонения христиан в некоторых церквах праздник Рождества Христова соединялся с праздником Крещения 19 января (6 января по старому стилю) под общим именем Богоявления. Причиной этого, вероятно, было мнение, что Христос крестился в день своего рождения.В 337 году папа римский Юлий I утвердил дату 25 декабря как дату Рождества Христова. С тех пор весь христианский мир празднует Рождество 25 декабря (исключение составляет армянская Церковь, которая отмечает Рождество и Крещение Господне, как единый праздник Богоявления). Русская православная церковь также празднует Рождество Христово 25 декабря, но по старому стилю — по юлианскому календарю (так как Русская православная церковь не приняла реформу календаря папы Григория XIII), то есть 7 января по новому григорианскому стилю.Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело — воздержанием в пище. Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю). Последний день Рождественского поста — Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова. К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному — еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.Празднование Рождества Христова завершается Божественной литургией — богослужение, на котором совершается таинство Причащения.На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение. Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.С 1917 года в атеистическом советском государстве Рождество Христово не только праздновать, но и упоминать запрещалось. Рождественские службы совершали тайно.27 декабря 1990 года в связи с обращением патриарха Алексия II и уважая религиозные чувства верующих, Верховный Совет РСФСР объявил Рождество Христово нерабочим днем. Постановление начало действовать с 14 января 1991 года.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240106/rozhdestvenskiy-sochelnik-otmechayut-pravoslavnye-khristiane-simvoly-i-traditsii-1049756624.html

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