https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/rossiyskie-voyska-sbili-dva-ukrainskikh-voennykh-samoleta-za-sutki-1049767226.html

Российские войска сбили два украинских военных самолета за сутки

Российские войска сбили два украинских военных самолета за сутки

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 567 самолетов, 265 вертолетов, 10526 беспилотных летательных аппаратов ВСУ. 07.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-07T14:01+0300

2024-01-07T14:01+0300

2024-01-07T14:01+0300

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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили два украинских самолета - Су-25 над Днепропетровском и Су-27 над Кривым Рогом. Об этом сообщает Министерство обороны России.Минобороны сообщает, что ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами России за сутки поражены склад боеприпасов в Николаевской области, 109 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника противника в 117 районах.На Купянском направлении за сутки были отражены четыре атаки противника, нанесено поражение живой силе 103-й и 105-й бригад теробороны. Киев потерял свыше 50 военнослужащих противника, две боевые машины пехоты и три автомобиля.На Краснолиманском направлении ВСУ за сутки потеряли до 55 человек, четыре автомобиля, на Донецком направлении - более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, 20 автомобилей, самоходную артиллерийскую установку "Caezar", гаубицу М119, склад боеприпасов ВСУ.На Южно-Донецком направлении за сутки было поражено до 130 военнослужащих, танк, две боевые бронированные машины, два автомобиля, три самоходные артиллерийские установки "Krab", две гаубицы FH-70, два орудия Д-30, две противотанковые пушки "Рапира", склад боеприпасов ВСУ.На Запорожском направлении российские войска поразили до 40 солдат противника, танк, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, на Херсонском направлении - более 35 военнослужащих, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/ukrainskaya-raketa-neptun-unichtozhena-v-chernom-more-1049753216.html

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