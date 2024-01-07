https://sputnik-abkhazia.ru/20240107/vladimir-putin-pozdravil-pravoslavnykh-rossiyan-s-rozhdestvom-1049764881.html
Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством
Один из главных религиозных праздников, Рождество Христово, православные христиане отмечают 7 января. 07.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-07T11:42+0300
2024-01-07T11:42+0300
2024-01-07T11:43+0300
владимир путин
рождество
ново-огарево (московская область)
новости
россия
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СУХУМ, 7 янв - Sputnik. Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым, сообщается на сайте Кремля. Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сохранение исторического наследия, укрепление института семьи и патриотическое воспитание. Особенно Путин отметил усилия церкви, направленные на поддержку жителей новых регионов, участников специальной военной операции и членов их семей. В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с членами семей военных, погибших в зоне спецоперации.
ново-огарево (московская область)
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владимир путин, рождество, ново-огарево (московская область), новости, россия
владимир путин, рождество, ново-огарево (московская область), новости, россия
Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством
11:42 07.01.2024 (обновлено: 11:43 07.01.2024)
Один из главных религиозных праздников, Рождество Христово, православные христиане отмечают 7 января.
СУХУМ, 7 янв - Sputnik.
Президент России Владимир Путин поздравил православных россиян с Рождеством Христовым, сообщается
на сайте Кремля.
"Один из самых любимых, долгожданных христианских праздников объединяет миллионы людей вокруг идеалов добра, милосердия и справедливости. Эти незыблемые ценности играют особую роль в истории нашей страны, на протяжении веков служат надёжной духовной, нравственной опорой общества", - говорится в тексте.
Президент подчеркнул, что Русская православная церковь и другие христианские конфессии России вносят огромный вклад в сохранение исторического наследия, укрепление института семьи и патриотическое воспитание. Особенно Путин отметил усилия церкви, направленные на поддержку жителей новых регионов, участников специальной военной операции и членов их семей.
В Рождественскую ночь Владимир Путин посетил службу в храме Спаса Нерукотворного Образа в Ново-Огареве вместе с членами семей военных, погибших в зоне спецоперации.