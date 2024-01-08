https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/futbolisty-iz-abkhazii-zanyali-prizovye-mesta-na-turnire-v-sochi--1049777940.html

Футболисты из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сириусе

Футболисты из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сириусе

Турнир по футболу "Новогодний Кубок" проходит в Сириусе с 3 по 9 января. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 8 янв – Sputnik, Бадри Есиава. Футбольные команды из Абхазии заняли призовые места на турнире в Сириусе, рассказал Sputnik тренер Академии футбола Unity Лаша Когония. Он уточнил, что Абхазию на турнире представили четыре команды – игроки в них делились в зависимости от года рождения. По словам Когония, гостей из Абхазии в Сочи приняли радушно. Во время матчей несколько раз включали гимн республики и абхазские песни. Всего турнире участвовало 30 команд - спортсмены прибыли из Сочи, Москвы, Саратова, Одинцово и Абхазии.

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