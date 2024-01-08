https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/raboty-po-likvidatsii-posledstviy-stikhii-zavershili-v-sele-khypsta--1049776244.html

Работы по ликвидации последствий стихии завершили в селе Хыпста

Работы по ликвидации последствий стихии завершили в селе Хыпста

В результате сильного ветра, обрушившегося на Гудаутский район в ночь с 23 на 24 декабря, пострадали 15 жилых домов и инфраструктура. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T14:32+0300

2024-01-08T14:32+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Работы по ликвидации последствий стихии завершены в селе Хыпста, рассказал ведущему радио Sputnik глава администрации села Геннадий Пхазария. По словам Пхазария, сильный ветер повредил около 150 метров забора вокруг сельской администрации. Вопрос о ремонте ограждения уже обсуждался с главой правительства Александром Анкваб. Всего из-за сильного ветра в Гудаутском районе пострадало 15 жилых домовладений. Как уточнил Пхаразия, кровли двух домов в селе Хыпста снесло полностью, еще четыре дома получили повреждения. Он пояснил, что сельчанам удалось сделать временные покрытия, но против сильных дождей, длившихся несколько дней, они не помогли и все имущество хозяев оказалось испорченным. Новые крыши удалось сделать ко 2-3 января 2024 года. Что касается оказания материальной помощи пострадавшим, то, по имеющейся у Пхазария информации, этот вопрос обсудят на уровне руководства района в ближайшие несколько дней. Оценкой ущерба занималась специально созданная комиссия при администрации Гудаутского района.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231225/zayavleniya-ot-postradavshikh-iz-za-nepogody-budut-prinimat-v-gudaute-1049607210.html

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