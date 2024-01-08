https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/rossiyskie-voyska-nanesli-udary-kinzhalom-po-voennym-obektam-ukrainy-1049776930.html

Российские войска нанесли удары "Кинжалом" по военным объектам Украины

Российские войска нанесли удары "Кинжалом" по военным объектам Украины

Российские войска продолжают выполнять задачи в рамках проведения специальной военной операции на Украине. 08.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-08T18:18+0300

2024-01-08T18:18+0300

2024-01-08T18:18+0300

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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Российские войска нанесли удары ракетным комплексом "Кинжал" по объектам ВПК Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.На Купянском направлении за сутки российские войска отразили девять атак противника, поразив до 110 украинских военных, два танка, две боевые машины пехоты, два бронетранспортера, три автомобиля, две гаубицы Д-20 и две самоходные артиллерийские установки "Гвоздика".На Краснолиманском направлении Киев за сутки потерял до 230 солдат убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, две самоходные артиллерийские установки "Акация".На Донецком направлении противник потерял до 250 военных, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две гаубицы Д-30, на Южно-Донецком - 130 человек убитыми и раненными, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика". На Запорожском направлении потерли ВСУ составили до 40 военных, танк, две боевые машины пехоты, три автомобиля, гаубица Д-20, на Херсонском направлении - более 60 солдат убитыми и ранеными, три автомобиля, пункт управления БпЛА и полевой склад боеприпасов ВСУ.Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотными летательными аппаратами России за сутки поражены место проведения совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 108-ми районах. Средства противовоздушной обороны за сутки перехватили пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожили 14 украинских беспилотников.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/ukrainskuyu-raketu-s-200-perekhvatili-nad-belgorodskoy-oblastyu-1049773551.html

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