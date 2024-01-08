https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/ukrainskuyu-raketu-s-200-perekhvatili-nad-belgorodskoy-oblastyu-1049773551.html
Украинскую ракету С-200 перехватили над Белгородской областью
Украинскую ракету С-200 перехватили над Белгородской областью
После начала специальной военной операции украинские войска начали регулярно обстреливать приграничные российские территории. 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T09:00+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету С-200 в воздухе над Белгородской областью, сообщает Министерство обороны России.Массированный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу. По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.Область подверглась атакам и в первые дни нового года - 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО, 3 января система были уничтожены еще 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". В результате этих атак погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240103/predotvraschena-raketnaya-ataka-vsu-na-belgorodskuyu-oblast-1049736002.html
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россия, украина, новости, министерство обороны рф
россия, украина, новости, министерство обороны рф
Украинскую ракету С-200 перехватили над Белгородской областью
После начала специальной военной операции украинские войска начали регулярно обстреливать приграничные российские территории.
СУХУМ, 8 янв - Sputnik
. Российские средства противовоздушной обороны перехватили украинскую ракету С-200 в воздухе над Белгородской областью, сообщает
Министерство обороны России.
"В 07.00 пресечена попытка террористической атаки киевского режима с применением переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинская ракета перехвачена над территорией Белгородской области", - говорится в публикации.
Массированный удар по Белгороду был нанесен 30 декабря с применением ракет "Ольха" с кассетной частью и чешской РСЗО Vampire. Средства ПВО перехватили большую часть снарядов, но несколько боеприпасов и кассетные части попали по городу.
По последним данным, жертвами атаки стали 25 человек, в том числе пятеро детей, более ста человек получили ранения. Владимир Путин назвал произошедшее терактом.
Область подверглась атакам и в первые дни нового года - 2 января ВСУ выпустили по городу и области 24 ракеты "Ольха" и две "Точки-У", все цели сбили российские средства ПВО, 3 января система были уничтожены еще 12 ракет: шесть "Точек-У" и шесть снарядов РСЗО "Ольха". В результате этих атак погиб один мирный житель, еще 12 получили ранения.