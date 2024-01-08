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Трое жителей Абхазии задержаны по подозрению в хранении наркотиков
Трое жителей Абхазии задержаны по подозрению в хранении наркотиков
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Абхазии, подозреваемых в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает... 08.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-08T17:11+0300
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СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Абхазии, подозреваемых в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта вменяются и жителю села Лдзаа Гагрского района, 38-летнему Дауру Антелава. При личном досмотре у него изъяли шприц с готовым к инъекции веществом и фасовочный пакетик с порошком. Согласно результатам экспертизы, и раствор и сухие кристаллы оказались метадоном. Еще два шприца с мефедроном сотрудники МВД изъяли у жителя Гулрыпшского района, 40-летнего Роберта Каареса. В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Они отпущены под подписку о невыезде.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/zhitel-sukhuma-zaderzhan-po-podozreniyu-v-sbyte-metadona-1049745286.html
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абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
абхазия, новости, мвд абхазии, наркотики
СУХУМ, 8 янв - Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали троих жителей Абхазии, подозреваемых в хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.
23-летний Алиас Сичинава был задержан в Сухуме. У него обнаружили медицинский шприц с метадоном.
Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотиков без цели сбыта вменяются и жителю села Лдзаа Гагрского района, 38-летнему Дауру Антелава. При личном досмотре у него изъяли шприц с готовым к инъекции веществом и фасовочный пакетик с порошком. Согласно результатам экспертизы, и раствор и сухие кристаллы оказались метадоном.
Еще два шприца с мефедроном сотрудники МВД изъяли у жителя Гулрыпшского района, 40-летнего Роберта Каареса.
В отношении всех задержанных возбуждены уголовные дела. Они отпущены под подписку о невыезде.