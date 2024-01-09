https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/pervyy-kurort-abkhazii-kak-otkryvali-gagrskuyu-klimaticheskuyu-stantsiyu-1049778442.html
Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию
Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию
Гагрская климатическая станция была открыта принцем Александром Ольденбургским 9 января 1903 года. 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T08:55+0300
2024-01-09T08:55+0300
2024-01-09T11:39+0300
в абхазии
гагра
гагрский район
абхазия
отдых в абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398404_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f40b6a05d21f4f8c75acb6de0786847d.jpg
О том, как Гагру выбрали местом строительства высокосветского курорта и почему ее называли абхазской Ниццей, как прошла церемония открытия климатической станции в 1903 году и что об этом писала пресса, как праздновали этот день и кто присутствовал на торжестве, читайте в материале Sputnik.Абхазская НиццаВ конце XIX века Гагра не была местом, где можно было в комфортных условиях принимать туристов. Не было инфраструктуры, значительная часть земель была заболоченной, а после Кавказской войны и нескольких волн махаджирства территория Гагрского района практически опустела.Осушили болота, по всей территории Гагры была проложена узкоколейная железная дорога, что намного упрощало логистику. Подвозили строительные материалы на пароходах.Всего за несколько месяцев в Гагре успели построить больницу, дом для рабочих на 200 мест, почтово-телеграфное отделение и гостиницу на 30 номеров. За пару лет на курорте появились электрическое освещение, телефон и водопровод, были проложены дороги, построены школа, библиотека, синематограф, теннисный корт, разбиты парки, скверы, благоустроены пляжи.Многие из построенных в то время зданий, пусть и не в первозданном виде, но все же сохранились до сегодняшнего дня. Они стали не просто историко-культурным наследием всей Абхазии, но также излюбленными местами гостей республики и местных жителей.По этим уникальным объектам Гагру стали узнавать. Например, ресторан "Гагрипш", который функционирует и в наши дни. В 1902 году Александр Ольденбургский посетил Всемирную выставку в Париже, где увидел макет этого здания. Он приобрел здание и в разобранном виде его доставил в Гагру.Ресторан стал культурным центром города. Здесь ставили спектакли, устраивались творческие вечера. Сегодня в "Гагрипше" проводят свадебные и другие торжественные события, а туристы не уезжают без фото на память на фоне этого удивительного объекта.Знаковым наследием Ольденбургского также стал его дворец, который в народе зачастую ошибочно называют замком. Он создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.На берегу моря разбили субтропический парк, где произрастает около 800 видов деревьев и растений. Уже долгие десятилетия он служит излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей республики.У моря открылись выставки растениеводства и шелководства, появилась пасека знаменитой пчелы "абхазянки", стал действовать филиал Кавказского Горного клуба, отдыхающие могли играть в теннис. При ресторане "Гагрипш" открыли казино. На белых осликах, привезенных из Персии, стали проводить экскурсии в ущелье Жоэквара и на гору Мамзыщха.Вблизи Приморского парка расположена древняя крепость Абаата, где принцем был восстановлен Храм Святого Ипатия. Базилику первых христиан украсили каменные кресты и живописные иконы.Церемония открытияИдею про открытие климатической станции в Гагре принцу предложил медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты.Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Согласие на выделение денег от императора Николая II он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, пользовавшегося уважением при дворе.Курорт открылся всего через четыре года после этого. О том, как это происходило, подробно описывает в своей статье журналист газеты "Кавказ", лично наблюдавшим за историческим событием.Один из этих жетонов власти Гагры приобрели на интернет-аукционе в 2022 году и передали на хранение в музей Банка Абхазии.В статье также говорится, что в конце парка на открытом месте прошло народное гулянье. На особо устроенных эстрадах играл хор музыки сухумского резервного полка, выступили фокусники, гимнасты, дрессировщики собак, акробаты и прочие.Были установлены мачты с призами, столбы для гимнастических упражнений, и народу было предложено щедрое угощение. На гулянье собрались рабочие станции, представители окрестных сельских обществ и приехавшие во множестве из разных селений абхазцы. Веселье и радость были неподдельные. До наступления сумерек веселился народ.Вечером гости были приглашены на ужин, во время которого состоялся концерт воспитанников музыкальных классов приюта принца Ольденбургского. Завершился праздник фейерверком.В адрес Ольденбургского в тот и последующие дни поступили десятки поздравительных писем, среди которых было письмо от самого императора."Очень рад, что гагринская климатическая станция открыта. Сердечно благодарю тебя за твои труды и хлопоты по оборудованию ее. Дай Бог тебе увидеть дальнейшие плоды твоей энергичной деятельности. Николай".Принц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники.Февральская революция в царской России кардинально изменила жизнь принца. Он был лишен звания генерал-адъютанта и был уволен со службы. В 1917 году Ольденбургский эмигрировал сначала в Финляндию, а затем во Францию. Купил виллу Машелон в Биаррице и поселился там с супругой.Остаток жизни принц провел во Франции. Он умер 6 сентября 1932 года и был похоронен в Биаррице на берегу Атлантики.
https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/otets-gagrskogo-kurorta-179-let-so-dnya-rozhdeniya-printsa-aleksandra-oldenburgskogo-1046127253.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210227/Pora-obnovleniya-kak-menyaetsya-oblik-parka-Oldenburgskogo-v-Gagre---1031914935.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20160801/1019247741.html
гагра
гагрский район
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Бадри Есиава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg
Бадри Есиава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398404_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_633882305920a17052c9f231c60333f7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Бадри Есиава
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg
гагра, гагрский район, абхазия, отдых в абхазии
гагра, гагрский район, абхазия, отдых в абхазии
Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию
08:55 09.01.2024 (обновлено: 11:39 09.01.2024)
Бадри Есиава
Корреспондент Sputnik
Гагрская климатическая станция была открыта принцем Александром Ольденбургским 9 января 1903 года.
О том, как Гагру выбрали местом строительства высокосветского курорта и почему ее называли абхазской Ниццей, как прошла церемония открытия климатической станции в 1903 году и что об этом писала пресса, как праздновали этот день и кто присутствовал на торжестве, читайте в материале Sputnik.
В конце XIX века Гагра не была местом, где можно было в комфортных условиях принимать туристов. Не было инфраструктуры, значительная часть земель была заболоченной, а после Кавказской войны и нескольких волн махаджирства территория Гагрского района практически опустела.
Мало кто в тот период мог себе представить, что спустя небольшой отрезок времени этот причерноморский городок будут называть "Абхазской Ниццей". Во время своего первого посещения Гагры принц Ольденбургский сумел разглядеть в городе большой потенциал, и он решил открыть там климатическую станцию. Убедил царя Николая II выделить из казны 100 тысяч рублей золотом.
Осушили болота, по всей территории Гагры была проложена узкоколейная железная дорога, что намного упрощало логистику. Подвозили строительные материалы на пароходах.
Всего за несколько месяцев в Гагре успели построить больницу, дом для рабочих на 200 мест, почтово-телеграфное отделение и гостиницу на 30 номеров. За пару лет на курорте появились электрическое освещение, телефон и водопровод, были проложены дороги, построены школа, библиотека, синематограф, теннисный корт, разбиты парки, скверы, благоустроены пляжи.
Многие из построенных в то время зданий, пусть и не в первозданном виде, но все же сохранились до сегодняшнего дня. Они стали не просто историко-культурным наследием всей Абхазии, но также излюбленными местами гостей республики и местных жителей.
По этим уникальным объектам Гагру стали узнавать. Например, ресторан "Гагрипш", который функционирует и в наши дни. В 1902 году Александр Ольденбургский посетил Всемирную выставку в Париже, где увидел макет этого здания. Он приобрел здание и в разобранном виде его доставил в Гагру.
Ресторан был выполнен из норвежской сосны без единого гвоздя. На той же выставке для принцессы Евгении Ольденбургской принц купил деревянный дворец. Оба здания составили единый архитектурный ансамбль, но дворец не сохранился до наших дней - он пришел в негодность и был разобран в 80-х годах XX века.
Ресторан стал культурным центром города. Здесь ставили спектакли, устраивались творческие вечера. Сегодня в "Гагрипше" проводят свадебные и другие торжественные события, а туристы не уезжают без фото на память на фоне этого удивительного объекта.
Знаковым наследием Ольденбургского также стал его дворец, который в народе зачастую ошибочно называют замком. Он создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.
На берегу моря разбили субтропический парк, где произрастает около 800 видов деревьев и растений. Уже долгие десятилетия он служит излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей республики.
У моря открылись выставки растениеводства и шелководства, появилась пасека знаменитой пчелы "абхазянки"
, стал действовать филиал Кавказского Горного клуба, отдыхающие могли играть в теннис. При ресторане "Гагрипш" открыли казино. На белых осликах, привезенных из Персии, стали проводить экскурсии в ущелье Жоэквара и на гору Мамзыщха.
Вблизи Приморского парка расположена древняя крепость Абаата, где принцем был восстановлен Храм Святого Ипатия. Базилику первых христиан украсили каменные кресты и живописные иконы.
Идею про открытие климатической станции в Гагре принцу предложил медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты.
Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Согласие на выделение денег от императора Николая II он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, пользовавшегося уважением при дворе.
Курорт открылся всего через четыре года после этого. О том, как это происходило, подробно описывает в своей статье журналист газеты "Кавказ", лично наблюдавшим за историческим событием.
"В помещении ресторана гостиницы после подписания акта (об открытии климатической станции – прим.) был сервирован парадный обед, к которому были приглашены как служащие станции, так и приглашенные гости, всего около 200 лиц. При входе в зал его Высочество собственноручно изволили вручать входившим изящные серебряные жетоны на память о знаменательном дне, на лицевой стороне которых изображен вензель Его Высочества, а на оборотной "Гагры 1903 г.", - в частности, пишет репортер "Кавказа".
Один из этих жетонов власти Гагры приобрели на интернет-аукционе в 2022 году и передали на хранение в музей Банка Абхазии.
В статье также говорится, что в конце парка на открытом месте прошло народное гулянье. На особо устроенных эстрадах играл хор музыки сухумского резервного полка, выступили фокусники, гимнасты, дрессировщики собак, акробаты и прочие.
Были установлены мачты с призами, столбы для гимнастических упражнений, и народу было предложено щедрое угощение. На гулянье собрались рабочие станции, представители окрестных сельских обществ и приехавшие во множестве из разных селений абхазцы. Веселье и радость были неподдельные. До наступления сумерек веселился народ.
Вечером гости были приглашены на ужин, во время которого состоялся концерт воспитанников музыкальных классов приюта принца Ольденбургского. Завершился праздник фейерверком.
В адрес Ольденбургского в тот и последующие дни поступили десятки поздравительных писем, среди которых было письмо от самого императора.
"Очень рад, что гагринская климатическая станция открыта. Сердечно благодарю тебя за твои труды и хлопоты по оборудованию ее. Дай Бог тебе увидеть дальнейшие плоды твоей энергичной деятельности. Николай".
Принц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники.
Февральская революция в царской России кардинально изменила жизнь принца. Он был лишен звания генерал-адъютанта и был уволен со службы. В 1917 году Ольденбургский эмигрировал сначала в Финляндию, а затем во Францию. Купил виллу Машелон в Биаррице и поселился там с супругой.
Остаток жизни принц провел во Франции. Он умер 6 сентября 1932 года и был похоронен в Биаррице на берегу Атлантики.