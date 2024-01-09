https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/pervyy-kurort-abkhazii-kak-otkryvali-gagrskuyu-klimaticheskuyu-stantsiyu-1049778442.html

Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию

Первый курорт Абхазии: как открывали Гагрскую климатическую станцию

Гагрская климатическая станция была открыта принцем Александром Ольденбургским 9 января 1903 года. 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T08:55+0300

2024-01-09T08:55+0300

2024-01-09T11:39+0300

в абхазии

гагра

гагрский район

абхазия

отдых в абхазии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/05/0c/1032398404_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_f40b6a05d21f4f8c75acb6de0786847d.jpg

О том, как Гагру выбрали местом строительства высокосветского курорта и почему ее называли абхазской Ниццей, как прошла церемония открытия климатической станции в 1903 году и что об этом писала пресса, как праздновали этот день и кто присутствовал на торжестве, читайте в материале Sputnik.Абхазская НиццаВ конце XIX века Гагра не была местом, где можно было в комфортных условиях принимать туристов. Не было инфраструктуры, значительная часть земель была заболоченной, а после Кавказской войны и нескольких волн махаджирства территория Гагрского района практически опустела.Осушили болота, по всей территории Гагры была проложена узкоколейная железная дорога, что намного упрощало логистику. Подвозили строительные материалы на пароходах.Всего за несколько месяцев в Гагре успели построить больницу, дом для рабочих на 200 мест, почтово-телеграфное отделение и гостиницу на 30 номеров. За пару лет на курорте появились электрическое освещение, телефон и водопровод, были проложены дороги, построены школа, библиотека, синематограф, теннисный корт, разбиты парки, скверы, благоустроены пляжи.Многие из построенных в то время зданий, пусть и не в первозданном виде, но все же сохранились до сегодняшнего дня. Они стали не просто историко-культурным наследием всей Абхазии, но также излюбленными местами гостей республики и местных жителей.По этим уникальным объектам Гагру стали узнавать. Например, ресторан "Гагрипш", который функционирует и в наши дни. В 1902 году Александр Ольденбургский посетил Всемирную выставку в Париже, где увидел макет этого здания. Он приобрел здание и в разобранном виде его доставил в Гагру.Ресторан стал культурным центром города. Здесь ставили спектакли, устраивались творческие вечера. Сегодня в "Гагрипше" проводят свадебные и другие торжественные события, а туристы не уезжают без фото на память на фоне этого удивительного объекта.Знаковым наследием Ольденбургского также стал его дворец, который в народе зачастую ошибочно называют замком. Он создавался по проекту русского архитектора Григория Люцедарского, который был одним из проводников петербургского модерна. Здание для принца также строилось в стиле модерн. В 1903 году была завершена западная часть дворца, а в 1904 году возвели восточную.На берегу моря разбили субтропический парк, где произрастает около 800 видов деревьев и растений. Уже долгие десятилетия он служит излюбленным местом отдыха не только для местных жителей, но и для гостей республики.У моря открылись выставки растениеводства и шелководства, появилась пасека знаменитой пчелы "абхазянки", стал действовать филиал Кавказского Горного клуба, отдыхающие могли играть в теннис. При ресторане "Гагрипш" открыли казино. На белых осликах, привезенных из Персии, стали проводить экскурсии в ущелье Жоэквара и на гору Мамзыщха.Вблизи Приморского парка расположена древняя крепость Абаата, где принцем был восстановлен Храм Святого Ипатия. Базилику первых христиан украсили каменные кресты и живописные иконы.Церемония открытияИдею про открытие климатической станции в Гагре принцу предложил медик Федор Пастернацкий. Он обследовал Ставропольскую губернию и Черноморское побережье в поисках мест, где можно организовать лечебные курорты.Первая разведка, на которую выбрались Федор Игнатьевич с принцем, состоялась в 1899 году. Согласие на выделение денег от императора Николая II он добился через Георгия Шеваршидзе-Чачба, пользовавшегося уважением при дворе.Курорт открылся всего через четыре года после этого. О том, как это происходило, подробно описывает в своей статье журналист газеты "Кавказ", лично наблюдавшим за историческим событием.Один из этих жетонов власти Гагры приобрели на интернет-аукционе в 2022 году и передали на хранение в музей Банка Абхазии.В статье также говорится, что в конце парка на открытом месте прошло народное гулянье. На особо устроенных эстрадах играл хор музыки сухумского резервного полка, выступили фокусники, гимнасты, дрессировщики собак, акробаты и прочие.Были установлены мачты с призами, столбы для гимнастических упражнений, и народу было предложено щедрое угощение. На гулянье собрались рабочие станции, представители окрестных сельских обществ и приехавшие во множестве из разных селений абхазцы. Веселье и радость были неподдельные. До наступления сумерек веселился народ.Вечером гости были приглашены на ужин, во время которого состоялся концерт воспитанников музыкальных классов приюта принца Ольденбургского. Завершился праздник фейерверком.В адрес Ольденбургского в тот и последующие дни поступили десятки поздравительных писем, среди которых было письмо от самого императора."Очень рад, что гагринская климатическая станция открыта. Сердечно благодарю тебя за твои труды и хлопоты по оборудованию ее. Дай Бог тебе увидеть дальнейшие плоды твоей энергичной деятельности. Николай".Принц Александр Петрович, перебравшись в Гагру, жил здесь по нескольку месяцев в году. Он заложил Приморский парк и открыл музей – кунсткамеру. Экспонаты скупал у местных жителей. Были у него и авантюрные идеи: заселить местные леса попугаями и обезьянами. Первых побили коршуны, вторых отстреляли местные охотники.Февральская революция в царской России кардинально изменила жизнь принца. Он был лишен звания генерал-адъютанта и был уволен со службы. В 1917 году Ольденбургский эмигрировал сначала в Финляндию, а затем во Францию. Купил виллу Машелон в Биаррице и поселился там с супругой.Остаток жизни принц провел во Франции. Он умер 6 сентября 1932 года и был похоронен в Биаррице на берегу Атлантики.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230602/otets-gagrskogo-kurorta-179-let-so-dnya-rozhdeniya-printsa-aleksandra-oldenburgskogo-1046127253.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210227/Pora-obnovleniya-kak-menyaetsya-oblik-parka-Oldenburgskogo-v-Gagre---1031914935.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160801/1019247741.html

гагра

гагрский район

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

гагра, гагрский район, абхазия, отдых в абхазии