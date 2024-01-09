https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/prioritety-na-buduschee-chem-vooruzhat-armiyu-rossii-v-2024-m-1049782397.html

Приоритеты на будущее: чем вооружат армию России в 2024-м

Приоритеты на будущее: чем вооружат армию России в 2024-м

СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Специальная военная операция сильно повлияла на планы руководства Минобороны по перевооружению армии. О том, какие программы сейчас в... 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T16:00+0300

2024-01-09T16:00+0300

2024-01-09T16:17+0300

вооруженные силы рф

россия

армия

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СУХУМ, 9 янв - Sputnik. Специальная военная операция сильно повлияла на планы руководства Минобороны по перевооружению армии. О том, какие программы сейчас в приоритете, — в материале Андрея Коца для РИА Новости.Новые полки и дивизииНаступающий год крайне важен для России. В октябре зампред Совбеза Дмитрий Медведев напомнил, что в 2024-м в Вооруженных силах планируется сформировать армейский корпус, семь дивизий, 19 бригад, 49 полков и флотилию. Для этого потребуется около 450 тысяч человек. Ранее, еще в январе 2023-го, министр обороны Сергей Шойгу заявил об увеличении численности армии до полутора миллионов человек к 2026 году.Что касается армейского корпуса, то, возможно, в него сведут все добровольческие подразделения. Только за 2023 год в зону СВО добровольцами отправилось более 80 тысяч человек. По контракту же, как сообщили в Минобороны, набирали до полутора тысяч бойцов в день.Разумеется, новые формирования нужно обеспечить не только личным составом, но и вооружением. Глава Минфина Антон Силуанов в конце октября назвал общий объем оборонных расходов в 2024-м — почти 11 триллионов рублей. Львиная доля пойдет на закупку боевой техники. Отечественной оборонке предстоит как следует поработать: всем необходимым надо насытить не только новые части, но и подразделения на передовой."С учетом дополнительных бюджетных ассигнований в 2024 году объемы закупок и ремонта вооружения и военной техники возрастут, — сообщил в конце ноября Сергей Шойгу. — В текущих условиях требуется обеспечить опережающую поставку в войска вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов".Дроны для армииСухопутные войска многих стран в последние десятилетия финансировались по остаточному принципу — те же США делали ставку на ВВС и Военно-морские силы. Россия в этом плане не была исключением, однако украинский конфликт все расставил на места.Стало ясно, что для крупномасштабной войны требуется очень много техники. Ее нужно постоянно совершенствовать, подстраиваясь под новые средства поражения, появляющиеся у противника, поврежденные машины необходимо где-то ремонтировать. И приоритет в перевооружении сместился в сторону армии.В Сухопутные войска продолжат поступать современные основные боевые танки. Прежде всего хорошо зарекомендовавшие себя в бою Т-90М "Прорыв", Т-72Б3М и Т-80БВМ. Новые машины существенно отличаются от довоенных. Они получили дополнительное бронирование, оборудование для подавления БПЛА, современные средства связи. Многие оснащают заводским "козырьком" — решетчатой надстройкой над башней с модулями динамической защиты для обороны от "ПТУРов-крышебоев" и дронов-камикадзе.Мотострелковые подразделения будут получать автомобильную технику, бронетранспортеры БТР-82А, боевые машины пехоты БМП-3 и модернизированные БМП-2М. Последние начали поступать в войска только в 2020 году. Их отличие от ранних "двоек" — боевой модуль "Бережок", оснащенный 30-миллиметровой автоматической пушкой, автоматическим гранатометом, пулеметом и четырьмя ПТУР "Корнет". У машины — обновленная система управления огнем, обеспечивающая круглосуточное применение, сопровождение целей в автоматическом режиме и повышенную точность стрельбы.Разумеется, армия будет и далее пополняться дронами, которые уже давно превратились в расходник. На сегодняшний день Россия превосходит Украину как по численности БПЛА, так и по их боевым возможностям, количеству разновидностей.В 2024-м в войска должно пойти долгожданное "Изделие-53" — очередной вариант знаменитого дрона-камикадзе "Ланцет". Известно о новом БПЛА лишь то, что его дальность — свыше 60 километров и он будет рассчитан на действия в "стае".Полк пятого поколенияКомандование ВКС подтверждало боевое применение в зоне СВО истребителя пятого поколения Су-57, однако никаких подробностей в открытом доступе нет. Темпы строительства, впрочем, растут. С 2020 по 2022 год заказчику передали около десяти машин. Примерно столько же ВКС получили в 2023-м. Таким образом, уже в 2024 году в составе ВКС появится первый авиационный полк на Су-57. Планируется вооружить новыми самолетами еще две авиачасти, а всего Минобороны заказало 76 истребителей.Разумеется, продолжится строительство хорошо зарекомендовавших себя машин предыдущего поколения. Это истребители Су-30СМ и Су-35С, а также истребители-бомбардировщики Су-34, военно-транспортные Ил-76МД-90А, вертолеты Ми-8, Ми-28НМ и Ка-52. Последние, скорее всего, будут поставляться в варианте Ка-52М с модернизированной оптико-электронной системой, новой РЛС, новыми прицельной и навиагационной системами, улучшенной эргономикой. Основным оружием вертолета станет противотанковый управляемый ракетный комплекс "Изделие 305", способный поражать цели на дистанции до 14,5 километра.Будет пополняться и парк российской стратегической авиации. В 2023 году ВКС получили четыре Ту-160 — два новых и два модернизованных. Вероятно, в 2024-м в войска поступит не меньше.А вот перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) в следующем году точно не увидим. В начале декабря "Ростех" сообщил, что завершены научные работы по созданию стендовой базы, на которой еще только предстоит испытывать новый бомбардировщик. На вооружение его примут не раньше 2027-го.Возвращение "адмиралов"Наиболее крупное пополнение, которое ждет ВМФ России в 2024 году, — возвращение в строй после ремонта и модернизации тяжелого авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" и тяжелого атомного ракетного крейсера (ТАРКр) "Адмирал Нахимов".Когда последний вернется во флот, в ремонт отправится второй ТАРКр этого проекта — "Петр Великий", проходящий службу в Северном флоте.Подводные силы тоже пополнятся вымпелами. В 2024-м в состав Северного флота войдет АПЛ проекта 955А "Князь Пожарский" — уже восьмой по счету "Борей" в ВМФ. Ожидается поступление на Северный флот двух многоцелевых АПЛ проекта 885М "Ясень-М" — "Архангельска" и "Ульяновска". Кроме того, ТОФ получит последнюю, шестую дизель-электрическую подлодку проекта 636.3 "Якутск".В 2024 году во флот будут и далее поступать гиперзвуковые ракеты "Циркон", которых становится все больше и больше. Руководство страны явно считает приоритетом строительство этого средства поражения. Оно и понятно: по сути, это то самое асимметричное оружие, которым можно давать отпор авианосным ударным группам.

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