https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-bezopasnost-sekretar-sovbeza-podvel-itogi-2023-goda-1049778976.html

Внешняя и внутренняя безопасность: секретарь Совбеза подвел итоги 2023 года

Внешняя и внутренняя безопасность: секретарь Совбеза подвел итоги 2023 года

2023 год оказался для Абхазии насыщенным. В первую очередь, в экономическом плане. Республика смогла увеличить собственные дохода более чем на 2 млрд руб, что... 09.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-09T18:50+0300

2024-01-09T18:50+0300

2024-01-09T18:50+0300

в абхазии

совет безопасности абхазии

абхазия

сергей шамба

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О том, чем запомнился 2023 год, какие меры власти предпринимали для укрепления безопасности, рассказал в эфире радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.SputnikГлавное для любого государства и общества, в первую очередь, обеспечение безопасности и выполнение социальных обязательств, отметил Сергей Шамба.“Если, скажем, бюджет 2022 года состоял из 12 млрд руб. Около 6 млрд были собственные доходы, то мы смогли сделать так, чтобы уже в этом году мы смогли заложить более 8 млрд собственных доходов. И на 1 декабря этот бюджет был выполнен. Получается на 30% рост собственных доходов в бюджет”, - отметил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.Этот положительный фактор дал возможность направлять больше средств на социальные нужды. Значительные финансы в 2023 году властями Абхазии были направлены и на обороноспособность. Как отметил Шамба, в 2023 году были вложения в строительство фортификационных сооружений, увеличены средства на снабжение армии, также в заметном масштабе началось производство дронов.“Значительные по нашим масштабам средства направлены на Министерство обороны, на нашу обороноспособность. Это и вложения в строительство фортификационных сооружений. Это и увеличение средств на снабжение армии. Уже в заметном масштабе началось производство дронов, начали собственными силами и многое другое, о чем я не могу сказать. Но однозначно значительное увеличение бюджета Министерства обороны. Учитывая, что сейчас происходит в мире, на наших глазах идет переустройства мира. Ситуация в мире стала более тревожной. Мы живем в стратегически важном регионе, где столкновение великих держав всегда втягивало наш народ в эти события. И сейчас, возможно, не останемся в стороне. Поэтому надо быть готовым, в первую очередь, к защите нашего государства и нашего общества, что и делается в настоящее время”, - отметил Шамба.Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба отметил, что временное базирование российских военных судов в Очамчыре еще больше укрепит безопасность в стране.“Я считаю это очень важным для нас. Мы прекрасно помним ситуацию после войны, когда нам своими силами приходилось защищать нашу страну. И тогда людей отрывали от работы, от семейных дел и путем ротации отправляли охранять границы, и какие были большие потери. Только миротворцев больше 100 человек погибло, а наших граждан тем более. У нас договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. У нас совсем другая ситуация у нас в стране. У нас вопрос внешней безопасности наступил. И на первое место в общество вышли вопросы социального характера. И любое увеличение присутствия (военного присутствия России - прим.) укрепляет наше государство. Мы помним, как после войны перехватывали турецкие корабли, которые сюда шли с продовольствием. Все это прекратилось после того, как появился пограничный пункт базирования в Очамчыре. Поэтому это только укрепляет нашу безопасность”, - подчеркнул он.Ситуация внутриПо словам Сергея Шамба, улучшилась ситуация и внутри страны - стало меньше преступлений, которые вызывали бы резонанс в обществе.Даже самые серьезные политические ситуации, по мнению Шамба, решаются демократическим путем. Одной из главных проблем Шамба назвал большую безработицу среди молодых людей.“Правда, очень многие не учитываются статистикой, они находятся в серой зоне. И тем не менее, они каким-то образом зарабатывают. Мы видим, какое количество машин на улицах стало, постоянно идет строительство жилья. Это говорит о том, что все-таки материальное положение людей улучшается. Вместе с тем, нас удручает то, что многие молодые люди не заняты трудом", - сказал Шамба.Он отметил, что в республике необходимо создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/parlament-prinyal-byudzhety-fondov-abkhazii-na-2024-god--1049550641.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/shamba-nam-udalos-sokhranit-mir-bezopasnost-i-ukrepit-otnosheniya-s-rossiey-1048353972.html

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