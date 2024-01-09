https://sputnik-abkhazia.ru/20240109/vneshnyaya-i-vnutrennyaya-bezopasnost-sekretar-sovbeza-podvel-itogi-2023-goda-1049778976.html
Внешняя и внутренняя безопасность: секретарь Совбеза подвел итоги 2023 года
Внешняя и внутренняя безопасность: секретарь Совбеза подвел итоги 2023 года
2023 год оказался для Абхазии насыщенным. В первую очередь, в экономическом плане. Республика смогла увеличить собственные дохода более чем на 2 млрд руб, что... 09.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-09T18:50+0300
2024-01-09T18:50+0300
2024-01-09T18:50+0300
в абхазии
совет безопасности абхазии
абхазия
сергей шамба
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О том, чем запомнился 2023 год, какие меры власти предпринимали для укрепления безопасности, рассказал в эфире радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.SputnikГлавное для любого государства и общества, в первую очередь, обеспечение безопасности и выполнение социальных обязательств, отметил Сергей Шамба.“Если, скажем, бюджет 2022 года состоял из 12 млрд руб. Около 6 млрд были собственные доходы, то мы смогли сделать так, чтобы уже в этом году мы смогли заложить более 8 млрд собственных доходов. И на 1 декабря этот бюджет был выполнен. Получается на 30% рост собственных доходов в бюджет”, - отметил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.Этот положительный фактор дал возможность направлять больше средств на социальные нужды. Значительные финансы в 2023 году властями Абхазии были направлены и на обороноспособность. Как отметил Шамба, в 2023 году были вложения в строительство фортификационных сооружений, увеличены средства на снабжение армии, также в заметном масштабе началось производство дронов.“Значительные по нашим масштабам средства направлены на Министерство обороны, на нашу обороноспособность. Это и вложения в строительство фортификационных сооружений. Это и увеличение средств на снабжение армии. Уже в заметном масштабе началось производство дронов, начали собственными силами и многое другое, о чем я не могу сказать. Но однозначно значительное увеличение бюджета Министерства обороны. Учитывая, что сейчас происходит в мире, на наших глазах идет переустройства мира. Ситуация в мире стала более тревожной. Мы живем в стратегически важном регионе, где столкновение великих держав всегда втягивало наш народ в эти события. И сейчас, возможно, не останемся в стороне. Поэтому надо быть готовым, в первую очередь, к защите нашего государства и нашего общества, что и делается в настоящее время”, - отметил Шамба.Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба отметил, что временное базирование российских военных судов в Очамчыре еще больше укрепит безопасность в стране.“Я считаю это очень важным для нас. Мы прекрасно помним ситуацию после войны, когда нам своими силами приходилось защищать нашу страну. И тогда людей отрывали от работы, от семейных дел и путем ротации отправляли охранять границы, и какие были большие потери. Только миротворцев больше 100 человек погибло, а наших граждан тем более. У нас договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. У нас совсем другая ситуация у нас в стране. У нас вопрос внешней безопасности наступил. И на первое место в общество вышли вопросы социального характера. И любое увеличение присутствия (военного присутствия России - прим.) укрепляет наше государство. Мы помним, как после войны перехватывали турецкие корабли, которые сюда шли с продовольствием. Все это прекратилось после того, как появился пограничный пункт базирования в Очамчыре. Поэтому это только укрепляет нашу безопасность”, - подчеркнул он.Ситуация внутриПо словам Сергея Шамба, улучшилась ситуация и внутри страны - стало меньше преступлений, которые вызывали бы резонанс в обществе.Даже самые серьезные политические ситуации, по мнению Шамба, решаются демократическим путем. Одной из главных проблем Шамба назвал большую безработицу среди молодых людей.“Правда, очень многие не учитываются статистикой, они находятся в серой зоне. И тем не менее, они каким-то образом зарабатывают. Мы видим, какое количество машин на улицах стало, постоянно идет строительство жилья. Это говорит о том, что все-таки материальное положение людей улучшается. Вместе с тем, нас удручает то, что многие молодые люди не заняты трудом", - сказал Шамба.Он отметил, что в республике необходимо создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов.
https://sputnik-abkhazia.ru/20231222/parlament-prinyal-byudzhety-fondov-abkhazii-na-2024-god--1049550641.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/shamba-nam-udalos-sokhranit-mir-bezopasnost-i-ukrepit-otnosheniya-s-rossiey-1048353972.html
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совет безопасности абхазии, абхазия, сергей шамба
совет безопасности абхазии, абхазия, сергей шамба
Внешняя и внутренняя безопасность: секретарь Совбеза подвел итоги 2023 года
2023 год оказался для Абхазии насыщенным. В первую очередь, в экономическом плане. Республика смогла увеличить собственные дохода более чем на 2 млрд руб, что позволило направить больше средств на социальную сферу и обороноспособность.
О том, чем запомнился 2023 год, какие меры власти предпринимали для укрепления безопасности, рассказал в эфире радио Sputnik секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.
Главное для любого государства и общества, в первую очередь, обеспечение безопасности и выполнение социальных обязательств, отметил Сергей Шамба.
“Если, скажем, бюджет 2022 года состоял из 12 млрд руб. Около 6 млрд были собственные доходы, то мы смогли сделать так, чтобы уже в этом году мы смогли заложить более 8 млрд собственных доходов. И на 1 декабря этот бюджет был выполнен. Получается на 30% рост собственных доходов в бюджет”, - отметил секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба.
Этот положительный фактор дал возможность направлять больше средств на социальные нужды. Значительные финансы в 2023 году властями Абхазии были направлены и на обороноспособность. Как отметил Шамба, в 2023 году были вложения в строительство фортификационных сооружений, увеличены средства на снабжение армии, также в заметном масштабе началось производство дронов.
“Значительные по нашим масштабам средства направлены на Министерство обороны, на нашу обороноспособность. Это и вложения в строительство фортификационных сооружений. Это и увеличение средств на снабжение армии. Уже в заметном масштабе началось производство дронов, начали собственными силами и многое другое, о чем я не могу сказать. Но однозначно значительное увеличение бюджета Министерства обороны. Учитывая, что сейчас происходит в мире, на наших глазах идет переустройства мира. Ситуация в мире стала более тревожной. Мы живем в стратегически важном регионе, где столкновение великих держав всегда втягивало наш народ в эти события. И сейчас, возможно, не останемся в стороне. Поэтому надо быть готовым, в первую очередь, к защите нашего государства и нашего общества, что и делается в настоящее время”, - отметил Шамба.
Секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба отметил, что временное базирование российских военных судов в Очамчыре еще больше укрепит безопасность в стране.
“Я считаю это очень важным для нас. Мы прекрасно помним ситуацию после войны, когда нам своими силами приходилось защищать нашу страну. И тогда людей отрывали от работы, от семейных дел и путем ротации отправляли охранять границы, и какие были большие потери. Только миротворцев больше 100 человек погибло, а наших граждан тем более. У нас договор о стратегическом партнерстве с Российской Федерацией. У нас совсем другая ситуация у нас в стране. У нас вопрос внешней безопасности наступил. И на первое место в общество вышли вопросы социального характера. И любое увеличение присутствия (военного присутствия России - прим.) укрепляет наше государство. Мы помним, как после войны перехватывали турецкие корабли, которые сюда шли с продовольствием. Все это прекратилось после того, как появился пограничный пункт базирования в Очамчыре. Поэтому это только укрепляет нашу безопасность”, - подчеркнул он.
По словам Сергея Шамба, улучшилась ситуация и внутри страны - стало меньше преступлений, которые вызывали бы резонанс в обществе.
“Значительно более спокойная ситуация сейчас. Конечно, всегда в обществе есть люди, у которых мрачный взгляд на жизнь. Но в целом, я думаю, это заметные изменения”, - сказал секретарь Совбеза.
Даже самые серьезные политические ситуации, по мнению Шамба, решаются демократическим путем.
Одной из главных проблем Шамба назвал большую безработицу среди молодых людей.
“Правда, очень многие не учитываются статистикой, они находятся в серой зоне. И тем не менее, они каким-то образом зарабатывают. Мы видим, какое количество машин на улицах стало, постоянно идет строительство жилья. Это говорит о том, что все-таки материальное положение людей улучшается. Вместе с тем, нас удручает то, что многие молодые люди не заняты трудом", - сказал Шамба.
Он отметил, что в республике необходимо создавать новые рабочие места, привлекать инвесторов.