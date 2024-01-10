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Более миллиона туристов отдохнули в Абхазии в 2023 году
Более миллиона туристов отдохнули в Абхазии в 2023 году
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Абхазию посетили 1 300 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики. 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T15:25+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Абхазию посетили 1 300 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики. Как ранее сообщало ведомство, объем финансовых поступлений от Рицинского нацпарка в 2023 году составил более 385 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество посетителей снизилось. За 12 месяцев 2022 года в нацпарке побывало 633 238 человек, было продано билетов на более чем 405,6 миллиона рублей.Уже в ноябре прошлого года открылось раннее бронирование. Акция действует до середины-конца марта 2024 года, но может завершиться досрочно из-за активного спроса.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/spros-na-novogodnie-tury-v-abkhaziyu-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-1049743226.html
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абхазия, отдых в абхазии, туристы
абхазия, отдых в абхазии, туристы
Более миллиона туристов отдохнули в Абхазии в 2023 году
15:25 10.01.2024 (обновлено: 15:51 10.01.2024)
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Абхазию посетили 1 300 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики.
Как ранее сообщало ведомство, объем финансовых поступлений от Рицинского нацпарка в 2023 году составил более 385 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество посетителей снизилось. За 12 месяцев 2022 года в нацпарке побывало 633 238 человек, было продано билетов на более чем 405,6 миллиона рублей.
Объем финансовых поступлений от Новоафонской пещеры составил более 272,4 миллиона рублей. В 2022 году одну из главных достопримечательностей республики посетили более 393 тысяч человек, за это время было продано билетов на 268,6 миллиона рублей.
Уже в ноябре прошлого года открылось раннее бронирование. Акция действует до середины-конца марта 2024 года, но может завершиться досрочно из-за активного спроса.