https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/bolee-milliona-rossiyan-otdokhnuli-v-abkhazii-v-2023-godu-1049789046.html

Более миллиона туристов отдохнули в Абхазии в 2023 году

Более миллиона туристов отдохнули в Абхазии в 2023 году

СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Абхазию посетили 1 300 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики. 10.01.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. В 2023 году Абхазию посетили 1 300 000 человек, сообщили в пресс-службе Минтуризма республики. Как ранее сообщало ведомство, объем финансовых поступлений от Рицинского нацпарка в 2023 году составил более 385 миллионов рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество посетителей снизилось. За 12 месяцев 2022 года в нацпарке побывало 633 238 человек, было продано билетов на более чем 405,6 миллиона рублей.Уже в ноябре прошлого года открылось раннее бронирование. Акция действует до середины-конца марта 2024 года, но может завершиться досрочно из-за активного спроса.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240104/spros-na-novogodnie-tury-v-abkhaziyu-prevysil-pokazateli-proshlogo-goda-1049743226.html

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