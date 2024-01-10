https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/rossiyane-smogut-posetit-119-stran-bez-vizy-v-2024-godu-1049787713.html

Россияне смогут посетить 119 стран без визы в 2024 году

Россияне смогут посетить 119 стран без визы в 2024 году

Индекс паспортов компании Henley & Partners представляет собой международный рейтинг стран по уровню свободы передвижения, которую они предоставляют своим... 10.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-10T14:30+0300

2024-01-10T14:30+0300

2024-01-10T14:30+0300

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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Россияне могут посетить 119 стран без предварительного получения визы, согласно новому индексу паспортов мира за первый квартал 2024 года, написал Вестник АТОР. В рейтинге Россия опережает Турцию, Китай и Белоруссию, занимая 51 место.На втором месте - Южная Корея, Финляндия и Швеция. На третьем - Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды.В ТОП-10 мирового рейтинга также входят Великобритания, Бельгия, Португалия, Люксембург и Норвегия (все – 4 место, 191 страна), Греция, Швейцария и Мальта (5 место, 190 стран), Австралия, Чехия, Новая Зеландия, Польша (6 место, 189 стран), Канада, Венгрия, США (7 место, 188 стран), Эстония и Литва (8 место, 187 стран), Латвия, Словакия, Словения (9 место, 186 стран). Замыкает первую десятку Passport Index Исландия (185 стран).Индекс анализирует визовые правила более 200 стран и территорий и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230110/rossiya-v-mirovom-reytinge-pasportov-zanyala-49-mesto-1043539551.html

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