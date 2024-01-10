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Синоптики спрогнозировали погоду в Абхазии
Синоптики спрогнозировали погоду в Абхазии
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Интенсивного снега в прибрежной полосе Абхазии в ближайшие дни не будет, ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом Sputnik... 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T17:30+0300
2024-01-10T17:30+0300
2024-01-10T17:30+0300
погода в абхазии
в абхазии
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Интенсивного снега в прибрежной полосе Абхазии в ближайшие дни не будет, ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.В ночь с 13 на 14 января будет мокрый снег, но без залегания на почве. Обильный снег будет в возвышенностях и горах, добавила Трапш.По ее словам, в ближайшие дни на погоду в Абхазии будут оказывать влияние как барическое поле повышенного атмосферного давления, так и пониженного атмосферного давления.12 января и в ночь с 13 на 14 января на погодные условия в Абхазии будет оказывать влияние прохождение холодных атмосферных фронтов и холодный заток с Арктики.По ее словам, температура понизится до 0°С, максимальная температура будет достигать +1°С - +6°С. Температура морской воды будет на уровне +10°С. Относительная влажность 60-90%. Волнение на море будет слабое, до 2-4 баллов. Ветер будет переменного характера - 3-8 метров в секунду, в отдельные дни будет достигать от 12 до 17 метров в секунду.
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погода в абхазии
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Интенсивного снега в прибрежной полосе Абхазии в ближайшие дни не будет, ожидается пасмурная погода с дождями. Об этом Sputnik рассказала метеоролог Госкомитета по экологии Диана Трапш.
В ночь с 13 на 14 января будет мокрый снег, но без залегания на почве. Обильный снег будет в возвышенностях и горах, добавила Трапш.
По ее словам, в ближайшие дни на погоду в Абхазии будут оказывать влияние как барическое поле повышенного атмосферного давления, так и пониженного атмосферного давления.
12 января и в ночь с 13 на 14 января на погодные условия в Абхазии будет оказывать влияние прохождение холодных атмосферных фронтов и холодный заток с Арктики.
“Будет наблюдаться пасмурная погода с дождями, в предгорных районах возможны осадки в виде интенсивного дождя, а временами мокрый снег. В возвышенностях и горах пройдет обильный снег с удержанием и залеганием на почве", - отметил Трапш.
По ее словам, температура понизится до 0°С, максимальная температура будет достигать +1°С - +6°С. Температура морской воды будет на уровне +10°С. Относительная влажность 60-90%. Волнение на море будет слабое, до 2-4 баллов. Ветер будет переменного характера - 3-8 метров в секунду, в отдельные дни будет достигать от 12 до 17 метров в секунду.