https://sputnik-abkhazia.ru/20240110/sotsfond-rossii-perechislil-vyplaty-56-tysyacham-veteranov-k-yubileyu-osvobozhdeniya-leningrada-1049790151.html
Соцфонд России перечислил выплаты 56 тысячам ветеранов к юбилею освобождения Ленинграда
Соцфонд России перечислил выплаты 56 тысячам ветеранов к юбилею освобождения Ленинграда
Юбилей освобождения Ленинграда от блокады отмечается в России 27 января. 10.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-10T18:25+0300
2024-01-10T18:25+0300
2024-01-10T18:25+0300
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СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Социальный фонд России перечислил 56 тысячам ветеранов, обладающим знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда", выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда, сообщается на сайте фонда.Отмечается, что практически все ветераны получили средства до новогодних праздников.Согласно ведомству, среди получателей выплат медаль "За оборону Ленинграда" имеют всего 1,3 тысячи человек. Большинство ветеранов получили деньги к середине декабря, доставка еще не выданных средств продолжится до 25 января.
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блокада ленинграда, ленинград, россия, вов
блокада ленинграда, ленинград, россия, вов
Соцфонд России перечислил выплаты 56 тысячам ветеранов к юбилею освобождения Ленинграда
Юбилей освобождения Ленинграда от блокады отмечается в России 27 января.
СУХУМ, 10 янв - Sputnik. Социальный фонд России перечислил 56 тысячам ветеранов, обладающим знаком "Жителю блокадного Ленинграда" или медалью "За оборону Ленинграда", выплаты в размере 50 тысяч рублей к 80-летию освобождения Ленинграда, сообщается на сайте фонда.
Отмечается, что практически все ветераны получили средства до новогодних праздников.
"Всего, по данным Социального фонда, юбилейная выплата направлена 56 тысячам ветеранов, проживающим в России, Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье и Прибалтике", - говорится в сообщении.
Согласно ведомству, среди получателей выплат медаль "За оборону Ленинграда" имеют всего 1,3 тысячи человек. Большинство ветеранов получили деньги к середине декабря, доставка еще не выданных средств продолжится до 25 января.