https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/baranets-ob-idee-sozdaniya-armii-evrosoyuza-okonchatelno-razvalit-nato-1049786584.html

Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО

Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО

Внутри Североатлантического альянса и Евросоюза наметились серьезные трещины, а США просто стоят "врастопырку" – ситуацию оценил военный обозреватель... 11.01.2024, Sputnik Абхазия

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Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО

Итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что Европейский союз должен сформировать собственные вооруженные силы "для поддержания мира и предотвращении конфликтов", и решать этот вопрос нужно как можно быстрее, откладывать его нельзя.Как посыл к созданию евроармии согласуется с форматом НАТО, и насколько консолидированно относится к этой идее брюссельская евробюрократия? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Баранец считает, что идея о создании евроармии может существенно расколоть и Евросоюз, а США могут использовать ее как повод спихнуть финансирование Украины на Брюссель. Учтем и тот факт, что сейчас Вашингтон серьезно озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным конфликтом с Китаем по поводу Тайваня."США фактически уже стоят "врастопырку". Они не знают кому деньги направлять и как гасить конфликты, которые работают против самих Соединенных Штатов. В общем, как каждая империя, и этот террористический колхоз по имени НАТО даст трещину, в силу накопившихся внутренних противоречий," – резюмирует Баранец.

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