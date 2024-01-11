https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/baranets-ob-idee-sozdaniya-armii-evrosoyuza-okonchatelno-razvalit-nato-1049786584.html
Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО
Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО
Внутри Североатлантического альянса и Евросоюза наметились серьезные трещины, а США просто стоят "врастопырку" – ситуацию оценил военный обозреватель... 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T10:12+0300
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Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО
Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО
Итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что Европейский союз должен сформировать собственные вооруженные силы "для поддержания мира и предотвращении конфликтов", и решать этот вопрос нужно как можно быстрее, откладывать его нельзя.Как посыл к созданию евроармии согласуется с форматом НАТО, и насколько консолидированно относится к этой идее брюссельская евробюрократия? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.Баранец считает, что идея о создании евроармии может существенно расколоть и Евросоюз, а США могут использовать ее как повод спихнуть финансирование Украины на Брюссель. Учтем и тот факт, что сейчас Вашингтон серьезно озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным конфликтом с Китаем по поводу Тайваня."США фактически уже стоят "врастопырку". Они не знают кому деньги направлять и как гасить конфликты, которые работают против самих Соединенных Штатов. В общем, как каждая империя, и этот террористический колхоз по имени НАТО даст трещину, в силу накопившихся внутренних противоречий," – резюмирует Баранец.
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подкасты, евросоюз, в мире, политика, нато, сша, безопасность, аудио
подкасты, евросоюз, в мире, политика, нато, сша, безопасность, аудио
Баранец об идее создания армии Евросоюза: окончательно развалит НАТО
Внутри Североатлантического альянса и Евросоюза наметились серьезные трещины, а США просто стоят "врастопырку" – ситуацию оценил военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
Итальянский вице-премьер, министр иностранных дел Антонио Таяни считает, что Европейский союз должен сформировать собственные вооруженные силы "для поддержания мира и предотвращении конфликтов", и решать этот вопрос нужно как можно быстрее, откладывать его нельзя.
Как посыл к созданию евроармии согласуется с форматом НАТО, и насколько консолидированно относится к этой идее брюссельская евробюрократия? На вопрос радио Sputnik ответил известный российский эксперт, военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.
"И Париж, и Берлин много раз подавали идею о создании евроармии. Это было несколько лет назад, но как только Макрон заикнулся о создании евроармии под предводительством Франции, он сразу получил "желтые жилеты". Как только об этом заикнулась госпожа Меркель, она сразу получила два миллиона бунтующих людей на улицах Германии. Делаем вывод: создание евроармии – смертное решение для НАТО, которого не допустят США. Американцы всегда настаивали на том, чтобы НАТО было их "колхозом" под их председательством", – утверждает эксперт.
Баранец считает, что идея о создании евроармии может существенно расколоть и Евросоюз, а США могут использовать ее как повод спихнуть финансирование Украины на Брюссель. Учтем и тот факт, что сейчас Вашингтон серьезно озабочен ситуацией на Ближнем Востоке и потенциальным конфликтом с Китаем по поводу Тайваня.
"США фактически уже стоят "врастопырку". Они не знают кому деньги направлять и как гасить конфликты, которые работают против самих Соединенных Штатов. В общем, как каждая империя, и этот террористический колхоз по имени НАТО даст трещину, в силу накопившихся внутренних противоречий," – резюмирует Баранец.