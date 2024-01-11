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Шесть семей остались без крова из-за пожара в поселке Цандрыпш
Шесть семей остались без крова из-за пожара в поселке Цандрыпш
В двухэтажном доме №213 на улице Октябрьской было 13 квартир, сейчас ни одна из них не пригодна для проживания. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T19:09+0300
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СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в поселке Цандрыпш, в результате которого без крыши над головой осталось шесть семей, произошел в ночь со 2 на 3 января, рассказал Sputnik глава населенного пункта Адгур Дасания. В ближайшие дни пострадавшим планируется оказать финансовую помощь, сумма будет определена позднее. "Дом подлежит восстановлению. Сейчас готовится проектно-сметная документация, с помощью районной администрации будем восстанавливать здание. Людей не бросим, будем оказывать им помощь", – подчеркнул Адгур Дасания. По его словам, на данный момент ни одна из пострадавших квартир не пригодна для проживания.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/zhenschina-pogibla-pri-pozhare-v-sele-chlou-1049774305.html
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Шесть семей остались без крова из-за пожара в поселке Цандрыпш
19:09 11.01.2024 (обновлено: 22:45 11.01.2024)
В двухэтажном доме №213 на улице Октябрьской было 13 квартир, сейчас ни одна из них не пригодна для проживания.
СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в поселке Цандрыпш, в результате которого без крыши над головой осталось шесть семей, произошел в ночь со 2 на 3 января, рассказал Sputnik глава населенного пункта Адгур Дасания.
"Это дом барачного типа – здание бывшего общежития. В двухэтажном многоквартирном доме проживало шесть семей, всего в доме 13 квартир. Люди поселились у родственников и соседей", – проинформировал он.
В ближайшие дни пострадавшим планируется оказать финансовую помощь, сумма будет определена позднее.
"Дом подлежит восстановлению. Сейчас готовится проектно-сметная документация, с помощью районной администрации будем восстанавливать здание. Людей не бросим, будем оказывать им помощь", – подчеркнул Адгур Дасания.
По его словам, на данный момент ни одна из пострадавших квартир не пригодна для проживания.