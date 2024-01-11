https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/shest-semey-ostalis-bez-krova-iz-za-pozhara-v-poselke-tsandrypsh-1049796724.html

Шесть семей остались без крова из-за пожара в поселке Цандрыпш

Шесть семей остались без крова из-за пожара в поселке Цандрыпш

В двухэтажном доме №213 на улице Октябрьской было 13 квартир, сейчас ни одна из них не пригодна для проживания. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T19:09+0300

2024-01-11T19:09+0300

2024-01-11T22:45+0300

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СУХУМ, 11 янв – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пожар в поселке Цандрыпш, в результате которого без крыши над головой осталось шесть семей, произошел в ночь со 2 на 3 января, рассказал Sputnik глава населенного пункта Адгур Дасания. В ближайшие дни пострадавшим планируется оказать финансовую помощь, сумма будет определена позднее. "Дом подлежит восстановлению. Сейчас готовится проектно-сметная документация, с помощью районной администрации будем восстанавливать здание. Людей не бросим, будем оказывать им помощь", – подчеркнул Адгур Дасания. По его словам, на данный момент ни одна из пострадавших квартир не пригодна для проживания.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240108/zhenschina-pogibla-pri-pozhare-v-sele-chlou-1049774305.html

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