https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/skonchalsya-narodnyy-artist-sssr-yuriy-solomin-1049796319.html

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Скончался народный артист СССР Юрий Соломин

Известный артист, сыгравший почти в 60 фильмах и сериалах, скончался на 89-м году жизни. 11.01.2024, Sputnik Абхазия

2024-01-11T14:04+0300

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россия

юрий соломин

новости

кино

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СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Скончался советский и российский актер театра и кино, худрук Малого театра Юрий Соломин, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра. В ноябре 2023 года Соломин был госпитализирован с инсультом. Позднее он был переведен из реанимации в обычную палату, два дня стало известно, что его выписали из больницы. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он вырос в семье профессиональных музыкантов. В 1957 году Соломин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в Малый театр, в котором вскоре стал играть ведущие роли. С 1980 года он начал работать в театре и как режиссер.В кино Соломин дебютировал в 1960 году - он сыграл Павла Каурова в "Бессонной ночи". Зрителю артист полюбился также за роли в "Адъютанте его превосходительства", "Весне на Одере", "Летучей мыши", "Обыкновенном чуде", сериалах "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить" и других.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/novogodnie-favority-lyubimye-sovetskie-kinofilmy-i-multiki-1049754540.html

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