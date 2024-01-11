https://sputnik-abkhazia.ru/20240111/skonchalsya-narodnyy-artist-sssr-yuriy-solomin-1049796319.html
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Известный артист, сыгравший почти в 60 фильмах и сериалах, скончался на 89-м году жизни. 11.01.2024, Sputnik Абхазия
2024-01-11T14:04+0300
2024-01-11T14:04+0300
2024-01-11T14:04+0300
россия
юрий соломин
новости
кино
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0b/1049795549_0:0:3080:1733_1920x0_80_0_0_ebf44b72c8961e1536a8253351c96070.jpg
СУХУМ, 11 янв - Sputnik. Скончался советский и российский актер театра и кино, худрук Малого театра Юрий Соломин, сообщает РИА Новости со ссылкой на дирекцию театра. В ноябре 2023 года Соломин был госпитализирован с инсультом. Позднее он был переведен из реанимации в обычную палату, два дня стало известно, что его выписали из больницы. Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он вырос в семье профессиональных музыкантов. В 1957 году Соломин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в Малый театр, в котором вскоре стал играть ведущие роли. С 1980 года он начал работать в театре и как режиссер.В кино Соломин дебютировал в 1960 году - он сыграл Павла Каурова в "Бессонной ночи". Зрителю артист полюбился также за роли в "Адъютанте его превосходительства", "Весне на Одере", "Летучей мыши", "Обыкновенном чуде", сериалах "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить" и других.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240105/novogodnie-favority-lyubimye-sovetskie-kinofilmy-i-multiki-1049754540.html
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/01/0b/1049795549_73:0:2804:2048_1920x0_80_0_0_e46161026d62a5b6a8b53cf40f0ab7e0.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
россия, юрий соломин, новости, кино
россия, юрий соломин, новости, кино
Скончался народный артист СССР Юрий Соломин
Известный артист, сыгравший почти в 60 фильмах и сериалах, скончался на 89-м году жизни.
СУХУМ, 11 янв - Sputnik
. Скончался советский и российский актер театра и кино, худрук Малого театра Юрий Соломин, сообщает РИА Новости
со ссылкой на дирекцию театра.
"Народный артист СССР, худрук Малого театра Юрий Мефодьевич Соломин скончался сегодня", — сообщили агентству.
В ноябре 2023 года Соломин был госпитализирован с инсультом. Позднее он был переведен из реанимации в обычную палату, два дня стало известно, что его выписали из больницы.
Юрий Соломин родился 18 июня 1935 года в Чите. Он вырос в семье профессиональных музыкантов. В 1957 году Соломин окончил Высшее театральное училище имени Щепкина и был принят в Малый театр, в котором вскоре стал играть ведущие роли.
С 1980 года он начал работать в театре и как режиссер.
В кино Соломин дебютировал в 1960 году - он сыграл Павла Каурова в "Бессонной ночи". Зрителю артист полюбился также за роли в "Адъютанте его превосходительства", "Весне на Одере", "Летучей мыши", "Обыкновенном чуде", сериалах "Блокада", "ТАСС уполномочен заявить" и других.